Tottenham tenta chapéu no PSG por destaque da Premier League

O Tottenham se posiciona para atravessar o PSG em negociação por zagueiro destaque da Premier League e do Bournemouth, segundo a "RMC Sport". Trata-se do ucraniano Illia Zabarnyi, de apenas 22 anos. Apesar da intenção e capacidade financeira dos Spurs, o Paris conta com a vontade do jogador em ser comandado por Luis Enrique e atuar pelo campeão da Liga dos Campeões.

O Tottenham está disposto a pagar os 70 milhões de euros (R$ 450,7 milhões na cotação atual) exigidos pelo Bournemouth por Illia Zabarnyi. Porém, o zagueiro, que completará 23 anos em setembro, só quer o Paris. O ucraniano já teria até acertado um contrato de cinco anos com o campeão francês, conforme apurado pelo veículo francês.

Dessa forma, a negociação deve realmente avançar entre Bournemouth e PSG, atendendo ao anseio de Zabarnyi. Mesmo com a pressão por parte do Tottenham, o impasse financeiro entre os parisienses e o clube inglês é considerado pequeno, de acordo com a publicação. A última oferta da diretoria do Paris estaria na casa dos 60 milhões de euros (R$ 386,3 milhões) contando bônus, o que ainda não teria sido suficiente para sacramentar o negócio.

Próximo de reforçar o PSG, Zabarnyi celebra gol com Huijsen, no Bournemouth (Foto: Reprodução/Bournemouth)

Trajetória do alvo do PSG

Illia Zabarnyi é um zagueiro ucraniano, de 22 anos, destro e que esteve presente em todas as camadas das categorias de base da seleção da Ucrânia desde o sub-15. O jogador foi revelado pelo Dínamo de Kiev e atuou em 84 partidas pelo time principal até ser vendido ao Bournemouth em 2023. Em duas temporadas no clube inglês, Zabarnyi totaliza 67 jogos e um gol marcado. Em 2024/25, jogou 36 das 38 rodadas da Premier League.

