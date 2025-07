Ex-alvo do Flamengo se derrete por Jorge Jesus: ‘Finalmente vou trabalhar com ele’

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, anunciou oficialmente a contratação de João Félix, vindo do Chelsea, na terça-feira (29). O português firmou contrato por duas temporadas com a equipe, até 2027. Aos 25 anos, a decisão de atuar fora do cenário europeu pela primeira vez pode ter uma motivação particular: a presença de Jorge Jesus, técnico da equipe e figura admirada pelo jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista aos canais oficiais do clube saudita, o atacante revelou ter conversado com companheiros da seleção de Portugal sobre a relação no dia a dia com Jesus e compartilhou suas altas expectativas em atuar sob o comando do compatriota.

continua após a publicidade

— Falei com ele (Jorge Jesus) algumas vezes. Sei ele que gosta muito de mim, ele sempre disse isso aos jogadores com quem partilho o vestiário da seleção portuguesa. Finalmente vou poder trabalhar com ele, estou entusiasmado por poder aprender com ele e vou ajudá-lo em tudo o que puder — revelou João.

Carreira de João Félix, novo reforço do Al-Nassr ⚽

João Félix iniciou sua carreira profissional no Benfica, de Portugal, onde rapidamente se destacou pela habilidade técnica, visão de jogo e capacidade de finalização, o que lhe rendeu projeção internacional. Em 2019, foi contratado pelo Atlético de Madrid por uma das maiores cifras da história do futebol mundial: 126 milhões de euros (R$ 543 milhões).

continua após a publicidade

Desde então, teve momentos de destaque, mas também enfrentou oscilações de desempenho e dificuldades para se firmar plenamente sob o comando de Diego Simeone. No período vinculado ao Atleti, passou por empréstimos, incluindo passagens pelo Chelsea e Barcelona. A última camisa vestida pelo atacante foi a do Milan, da Itália.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a transferência para o Al-Nassr foi concretizada por 30 milhões de euros fixos (equivalentes a R$ 193,5 milhões na cotação atual), com possibilidade de alcançar 50 milhões de euros (cerca de R$ 322,5 milhões) mediante o cumprimento de metas estabelecidas em contrato.

Em maio de 2025, o Flamengo demonstrou interesse na contratação de João Félix. No entanto, as negociações não avançaram, e o acordo acabou não se concretizando. O português era considerado um "sonho" para o diretor esportivo José Boto.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.