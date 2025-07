O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino 2 a 0 nesta terça-feira (29), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Álvaro Montoro e Alexander Barboza marcaram os gols da partida ainda na primeira etapa. O bom desempenho do Glorioso foi destaque no jornal espanhol "As", que repercutiu o desempenho da equipe e exaltou a organização coletiva sob a liderança do técnico Davide Ancelloti.

Em tradução livre: Davide mostra o seu rolo compressor (título); Botafogo derrotou decisivamente o Bragantino no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, garantindo vaga na próxima fase (subtítulo).

— O Botafogo teve sua melhor atuação desde que Davide Ancelotti assumiu o comando. Uma atuação completa do início ao fim para garantir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Uma vitória contundente sobre o Bragantino que poderia ter sido ainda mais confortável. O time carioca estava em sua melhor forma, atacando com ritmo acelerado e força descomunal — começou o texto do jornal "As".

— Os dois gols do Fogão surgiram de jogadas coletivas verticais, extremamente precisas e praticamente impossíveis de defender por um time do Bragantino que não conseguiu segurar o ritmo imposto pelos donos da casa. No segundo tempo, o Botafogo não perdeu a intensidade e criou diversas chances claras de gol. Cleiton, um goleiro fantástico, manteve a equipe unida e deu esperanças para o jogo de volta — destacou a reportagem, assinada pelo jornalista Juan Lopesino.

— Ancelotti Jr se redime após o empate do fim de semana contra o Corinthians e dá a primeira alegria de verdade à torcida, que lotou o estádio Nilton Santos com uma atmosfera sensacional. O time está perto de avançar para a próxima fase e agora precisa melhorar sua regularidade no Brasileirão — encerrou a análise.

Botafogo x Bragantino: como foi o jogo? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

O Bragantino começou com mais intensidade e levou perigo em chute cruzado de Eduardo Sasha, defendido por John aos cinco minutos. No entanto, o Botafogo assumiu o controle da partida logo depois. O primeiro gol saiu aos 16', após troca de passes entre Artur, Vitinho e Montoro, que finalizou com precisão. Aos 25', Savarino finalizou com categoria no canto, mas Cleiton fez grande defesa.

Não demorou muito para o Glorioso ampliar: Cuiabano cruzou e Barboza, que iniciou o contra-ataque, completou de cabeça dentro da área para fazer o segundo aos 31'. Com a vantagem construída, o time da casa administrou o placar até o fim do primeiro tempo, sem ser ameaçado.

2️⃣ Segundo tempo

O Bragantino teve a bola e ensaiou reação nos primeiros minutos da segunda etapa, mas sem levar perigo real ao gol de John. O Botafogo, então, voltou a dominar as ações e ficou perto de aumentar a vantagem. Savarino e Marlon Freitas tiveram boas chances, mas pararam em desvios na zaga.

Aos 27', Arthur Cabral recebeu cara a cara com Cleiton, mas chutou em cima do goleiro, que fez boa defesa. Já aos 31' foi a vez de Natan Fernandes sair na cara do gol, parando em milagre do arqueiro do Massa Bruta. Os visitantes, por sua vez, tiveram a melhor chance aos 41': Praxedes recebeu de cara para John, e o goleiro alvinegro caiu para evitar o gol dos paulistas. Assim vitória do Glorioso por 2 a 0.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (3), às 16h (de Brasília), e recebe o Cruzeiro, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão.

