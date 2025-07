Lewandowski entra na mira de clubes da Arábia Saudita; confira

Robert Lewandowski é mais uma estrela a entrar na mira de clubes da Arábia Saudita. O jornal "Mundo Deportivo" informa que mais de uma equipe entrou em contato com o staff do polonês para sondar sua situação no Barcelona, já que o atacante possui apenas mais um ano de contrato com os Culés. Inicialmente, o Barça não teria interesse em vender Lewandowski, mas as cifras oferecidas podem mudar a situação.

Da mesma forma que o Barcelona, Lewandowski teria recusado uma abordagem inicial dos sauditas. Entretanto, segundo o jornal catalão, uma estratégia parecida com a utilizada para contratar Cristiano Ronaldo poderia se repetir com o polonês de 36 anos. Quando fecharam com CR7, o Al-Nassr e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) ofereceram o maior sálario de um atleta no mundo (cerca de R$ 200 milhões de euros anuais - R$ 1,28 bilhão na cotação atual) e apresentaram um projeto ambicioso de desenvolvimento da liga nacional.

Em partes, o objetivo foi cumprido com as chegadas de jogadores como Karim Benzema, Mahrez, Kanté, Theo Hernández, Brozovic, João Félix, Sadio Mané, Milinkovic-Savic, Retegui, Ruben Neves, entre outros. Embora os clubes interessados em Lewandowski não tenham sido revelados, é possível descartar Al-Ittihad e Al-Nassr em primeira instância, por conta das presenças de Benzema e Cristiano Ronaldo. Recentemente, foi noticiado que Mitrovic não está nos planos de Simone Inzaghi no Al-Hilal, o que abriria brecha para a contratação de um atacante.

Robert Lewandowski, atacante da seleção polonesa e do Barcelona (Foto: Reprodução/FC Barcelona)

Limites das janelas podem gerar perigo ao Barcelona

Mesmo sem demonstrar interesse em negociar Robert Lewandowski, o Barcelona teria ligado um alerta, principalmente pela diferença de extensão da janela de transferências saudita. Os clubes da Arábia Saudita podem comprar jogadores até 23 de setembro, enquanto o prazo no calendário espanhol se encerra no dia 1º do mesmo mês. A situação indica um receio em relação à possibilidade de Lewandowski ser seduzido pelas cifras e condições oferecidas pelo PIF.

