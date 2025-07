Na última temporada, dois jovens jogadores brilharam com brilhantismo ímpar: Desiré Doué, do PSG, e Lamine Yamal, do Barcelona. Um traço em comum que caracteriza ambos os jovens é a espontaneidade demonstrada em campo. O francês, nesta-quarta-feira (30), evidenciou que também sabe se posicionar com personalidade fora das quatro linhas.

Aproveitando o período de férias da pré-temporada, Doué se dispôs a participar de uma conversa descontraída com crianças, por meio de uma videochamada. Como era de se esperar, a curiosidade genuína dos pequenos levou à pergunta inevitável: quem é melhor, o próprio francês ou o preferido de crianças e adultos, Yamal? Sem hesitar, o jogador do PSG respondeu com naturalidade: "Com certeza eu". Veja o vídeo abaixo:

É fato que Doué e Yamal continuarão sendo amplamente mencionados nos próximos anos pelas futuras gerações de torcedores do futebol mundial. Com um tendo 20 anos e o outro apenas 18, a trajetória e a idolatria em torno de seus nomes certamente ainda poderão ser acompanhadas por um longo período.

🔢 Desiré Doué x Lamine Yamal em 2024/25; compare:

⚽ Jogos (titular): 64 (41) x 62 (58)

🥅 Gols: 16 x 21

📤 Assistências: 14 x 22

⏱️ Minutos para participar de gol: 124 x 115

🎯 Finalizações por jogo: 2.2 x 4.0

🥅 Finalizações no gol por jogo: 0.9 x 1.5

💡 Grandes chances criadas: 27 x 41

🦶 Passes decisivos por jogo: 1.4 x 1.7

🕺 Eficiência nos dribles: 48% x 56%

🛡️ Faltas sofridas por jogo: 1.2 x 1.9

📊 Nota Sofascore: 7.38 x 7.77

