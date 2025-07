Wirtz marca primeiro gol, e Liverpool vence amistoso no Japão

Florian Wirtz desencantou com a camisa do Liverpool nesta quarta-feira (30). O meio-campista anotou seu primeiro tento pelos Reds e ajudou a equipe de Arne Slot a superar o Yokohama F. Marinos por 3 a 1, conquistando o título simbólico do Desafio Mundial da J-League.

Após os japoneses saírem na frente, com gol de Uenaka, já na segunda etapa, o Liverpool buscou a virada rapidamente. Aos 17 minutos, Curtis Jones puxou contra-ataque e abriu na direita para Salah, que fez a devolução. O meio-campista ameaçou finalizar e tentou um corte de letra; a bola correu além da conta, mas ficou oferecida para Wirtz bater forte e deixar tudo igual.

Seis minutos depois, foi a vez do jovem Nyoni encontrar o caminho das redes, se esticando após cruzamento exímio de Frimpong. No fim, Ngumoha recebeu passe de Robertson na linha central, arrancou em velocidade, driblou um marcador e bateu rasteiro para superar Park Il-Gyu e fechar a conta no Nissan Stadium.

💰 Wirtz ganhou bônus por gol e desempenho pelo Liverpool

No segundo tempo, Arne Slot deu a Endo a oportunidade de erguer o troféu em seu país, sacando o capitão Virgil van Dijk para a entrada do nipônico, que recebeu a braçadeira de capitão das mãos do zagueiro. Wirtz, pela atuação, ganhou o prêmio de melhor em campo e um cheque de um milhão de ienes (cerca de R$ 37,5 mil na cotação atual).

O primeiro compromisso oficial do Liverpool, atual vencedor da Premier League, em 2025/26 já tem data para acontecer. A equipe vai duelar com o Crystal Palace, campeão da FA Cup, pelo troféu da Supercopa da Inglaterra no dia 10 de agosto, às 11h (de Brasília), no Wembley Stadium, em Londres (ING).

