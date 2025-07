O Flamengo segue surpreendendo no mercado se reforçando com nomes de peso e está prestes a apresentar mais um reforço que custará mais dinheiro aos cofres do clube. Além das chegadas de Jorginho, Saúl Ñíguez, Emerson Royal e Samuel Lino, o rubro-negro está para anunciar o colombiano Jorge Carrascal, que custará 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões de reais).

Clube mais rico do futebol brasileiro, o Flamengo ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em arrecadação pelo quarto ano consecutivo. O balanço financeiro de 2024, divulgado entre março e abril de 2025, revelou que o Rubro-Negro atingiu uma receita bruta de R$ 1,3 bilhão, impulsionada principalmente por direitos de transmissão e patrocínios. Além dos bons números apresentados em seu próprio balanço, o Flamengo também se destaca entre os 30 maiores faturamentos do futebol mundial; confira.

Estudo aponta Flamengo entre os maiores faturamentos do mundo do futebol

Em janeiro de 2025, a empresa britânica Deloitte, por meio de sua análise anual dos clubes que mais faturaram no futebol mundial, apontou o Flamengo como o 30º maior faturamento de 2024, com 198 milhões de euros faturados no período analisado — valor que, convertido, se aproxima dos R$ 1,3 bilhão divulgado no balanço do clube. Esta foi a primeira vez que o Flamengo figurou entre os 30 maiores clubes em receita desde a análise da temporada 1996/97.

Flamengo rivaliza com receitas de clubes da Premier League

À frente do Flamengo no ranking da Deloitte estão: Wolverhampton (29º), Fulham (28º), Everton (27º) e Crystal Palace (26º) — todos da Premier League.

Clube (posição) Faturamento em euros Crystal Palace (26˚) 218,9 milhões Everton (27˚) 217,6 milhões Fulham (28˚) 212,2 milhões Wolverhampton (29˚) 206.9 milhões Flamengo (30˚) 198,2 milhões

Curiosamente, o Flamengo esteve envolvido em, mesmo que indiretamente, em negociações de jogadores com todos esses quatro clubes nos últimos quatro anos.

Rodrigo Muniz foi vendido ao Fulham, por oito milhões de euros, em 2021; Andreas Pereira foi adquirido pelo Fulham após o fim de seu empréstimo ao Flamengo; João Gomes foi vendido ao Wolverhampton por 18 milhões de euros, em 2023; Matheus França foi negociado com o Crystal Palace por 20 milhões de euros, também em 2023; Carlos Alcaraz foi vendido ao Everton por 15 milhões de euros, em 2025.

Outros clubes citados no ranking da Deloitte que também realizaram negociações com o Flamengo nos últimos anos incluem: Benfica (25º), Roma (23º), Olympique de Marseille (19º), Inter de Milão (14º), Milan (13º), Atlético de Madrid (12º) e Real Madrid (1º).

O Flamengo pagou 22 milhões de euros ao Atlético de Madrid pela contratação de Samuel Lino; entenda da onde vem o dinheiro do clube (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Além do destaque em 2023/24, a Deloitte Football Money League projeta que o Flamengo será um dos clubes não europeus com maior crescimento de receita na próxima edição do relatório, impulsionado pela participação no Mundial de Clubes de 2025. A análise referente à temporada 2024/25 será divulgada em 2026.

Entenda as principais fontes de receita do clube

Direitos de TV e premiações lideram faturamento

A maior fatia da receita flamenguista vem da mídia e premiações. Somando direitos de transmissão fixos e bonificações por participação e performance, o Flamengo arrecadou impressionantes R$ 595,5 milhões na última temporada. Confira os detalhes:

🔹 Direitos de transmissão fixos: R$ 453,5 milhões

🔹 Participação, exposição e performance: R$ 142 milhões

Além disso, a crescente atuação digital do clube também gerou bons números. A categoria de mídias digitais e serviços "on demand" somou R$ 179 milhões, mostrando o impacto das plataformas digitais na arrecadação rubro-negra.

Receita com estádio e torcida também tem grande impacto

O apoio da torcida, dentro e fora do Maracanã, também representou uma parte importante da receita do Flamengo. O clube arrecadou R$ 244 milhões com bilheteria, estádio e sócio-torcedor, demonstrando a força da Nação Rubro-Negra.

💳 Bilheteria: R$ 118 milhões

🏟️ Estádio: R$ 48 milhões

🔴⚫ Sócio-torcedor: R$ 78 milhões

Em 2024, o Flamengo manteve uma média de 51.644 pagantes no Maracanã durante a campanha do Brasileirão; veja principais fontes de dinheiro do clube (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Patrocínios e licenciamento crescem

Outra fonte relevante de receita veio do marketing. O Flamengo arrecadou R$ 322,5 milhões com patrocínio e publicidade, enquanto licenciamento e royalties geraram R$ 98 milhões. O clube segue explorando sua marca com novas parcerias e produtos oficiais.

Para acompanhar as principais notícias sobre Negócios do Esporte, acompanhe o Lance! Biz.