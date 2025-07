Após acertar as chegadas de Saúl Ñíguez, Samuel Lino, Emerson Royal e Carrascal, o Flamengo segue no mercado em busca de reforços e tem Lucas Beltrán como alvo definido para o ataque da equipe de Filipe Luís. O atacante de 24 anos está na Fiorentina, que tem negociações avançadas para a transferência do jogador com o Rubro-Negro, segundo o jornalista Gianluca di Marzio.

Ainda de acordo com Di Marzio, os clubes já têm quase tudo acertado e o que falta para a conclusão do negócio é convencer o atacante argentino a se juntar ao futebol brasileiro. Caso isso não aconteça, o jornalista aponta que o Flamengo buscará um atacante em outro clube.

O site Tutto Mercato, que trata das transferências do futebol italiano, sinalizou que a oferta do Flamengo por Lucas Beltrán gira em torno de € 12 milhões fixos mais € 3 milhões em bônus e metas. O valor total da negociação poderia ultrapassar a casa dos 96 milhões de reais.

Em dois anos na Fiorentina, o atacante disputou 98 jogos, marcou 16 gols e distribuiu sete assistências. Lucas Beltrán, atual camisa 9 da equipe italiana, mostrou versatilidade ao atuar como meia em diversas partidas e chegaria para somar forças no ataque do Flamengo, principalmente ao lado de Pedro, concorrente em sua posição de origem.

Veja detalhes sobre a carreira de Lucas Beltrán

Formado na base do River Plate, Beltrán foi negociado por empréstimo com o Colón, também da Argentina, em 2021. Um ano depois, no meio de 2022, retornou para a equipe formadora e se tornou substituto de Julián Álvarez, que hoje é atacante do Atlético de Madrid.

Em 2023, assumiu de vez o protagonismo no River Plate. Em 35 jogos disputados, marcou 17 gols e contribuiu com quatro assistências. Os bons números despertaram o interesse da Fiorentina, que comprou o atacante no ano seguinte por pouco mais de 12 milhões de euros.

No clube italiano, Beltrán disputou 51 jogos, com 12 participações diretas em gols (marcou 10 vezes e distribuiu duas assistências) em sua primeira temporada. Em seu segundo ano na Fiorentina, foram 47 jogos, com seis gols e cinco assistências. Na temporada 2024-25, Lucas Beltrán, que surgiu como um jogador de área, passou a atuar mais recuado, ajudando no setor de criação do time italiano.