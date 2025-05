Prestes a assumir a Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti se despedirá do Real Madrid neste sábado (24). O técnico italiano fechará um ciclo de quatro anos no clube para comandar o Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026, depois de fechar o acordo com Ednaldo Rodrigues, então presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Real Madrid se pronuncia após acerto de Carlo Ancelotti com a Seleção Brasileira

A diretoria merengue confirmou a divisão dos caminhos nesta sexta-feira (23) - embora o próprio treinador já tivesse confirmado em coletiva -, e homenagens serão feitas no duelo com a Real Sociedad, pela última rodada de La Liga. Em suas redes sociais, Carletto deixou uma mensagem de agradecimento ao time da capital pelo tempo vivido no Santiago Bernabéu.

continua após a publicidade

- Hoje, separamos de novo os nossos caminhos. Hoje, levo novamente no coração cada momento vivido nessa maravilhosa segunda etapa como treinador do Real Madrid. Foram anos inesquecíveis, uma viagem incrível e cheia de emoções, títulos, e sobretudo, o orgulho de representar este escudo. Quero agradecer ao presidente Florentino Pérez, ao clube, aos meus jogadores, à minha comissão, e acima de tudo, a esta torcida única que sempre me fez sentir como um deles. O que conseguimos juntos ficará para sempre na memória do madridismo, não só por vitórias, mas também pela maneira que as conquistamos. As noites mágicas do Bernabéu são a história do futebol. Agora, começo uma nova aventura, mas meu vínculo com o Real Madrid é eterno. Até logo, madridistas. Hala Madrid e nada mais! - escreveu o italiano.

Ancelotti havia treinado o Real entre 2013 e 2015, em sua primeira passagem por Valdebebas. Na ocasião, levou nomes como Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale e o seu provável sucessor, Xabi Alonso, ao título da Champions League de 2013/14. Porém, com o domínio do Barcelona na temporada seguinte, com direito a Tríplice Coroa, o técnico escolheu findar seu primeiro ciclo no Santiago Bernabéu.

continua após a publicidade

Em 2021, porém, Florentino correu atrás do comandante para recolocar o clube nos trilhos, depois de temporadas de insucesso e corriqueiras trocas de treinador. Já na primeira jornada, Carlo levou o Madrid ao título da Champions League: em mata-mata histórico, o time encaixou seguidas viradas no Bernabéu, e bateu o Liverpool por 1 a 0 na final, com gol do brasileiro Vini Jr, que ganhou espaço e protagonismo sob seu comando.

➡️ Neto reprova nome da pré-lista de Ancelotti e aponta outra opção: ‘Não dá mais’

Depois de um 2022/23 escasso, apenas com a Copa do Rei, Ancelotti esteve fortemente ligado à Seleção Brasileira, já que era um longo desejo do presidente Ednaldo Rodrigues. O mandatário chegou a afirmar que tinha um acordo com o europeu, e colocou Fernando Diniz como interino, mas no fim do ano, o contrato de Carletto foi estendido pelo Real até 2026. A escolha se provou certa, já que 2023/24 terminou com mais um título europeu para o clube.

Na temporada atual, porém, a história foi outra. A chegada de Mbappé não supriu outras saídas do elenco, e o time não se encaixou, vendo o rival Barcelona dominar os confrontos diretos e os títulos nacionais, além da dura queda para o Arsenal na Champions League. A demissão de Dorival Júnior pela CBF em março abriu novamente as chances de um acordo, e desta vez, Ednaldo teve um final feliz nas conversas, com o fim do ciclo na capital ibérica.

🔢 Números de Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção, na segunda passagem pelo Real Madrid

⚽ 233 jogos

✅ 163 vitórias

🟰 34 empates

❌ 36 derrotas

🥅 522 gols a favor

🔙 246 gols contra

🏆 Títulos: La Liga de 2021/22 e 2023/24; Copa do Rei de 2022/23; Champions de 2021/22 e 2023/24; Supercopa da Uefa de 2022 e 2024; Supercopa da Espanha de 2022 e 2024; Mundial de Clubes de 2022; Copa Intercontinental de 2024

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, tem acordo para assumir a Seleção Brasileira (Foto: Marco Bortorello/AFP)

➡️ Rivaldo abre o jogo sobre Neymar e comenta futuro da Seleção com Ancelotti

Após o duelo com a Sociedad, Carlo Ancelotti deve viajar rumo ao Brasil para ser apresentado pela entidade na segunda-feira (26) e anunciar a primeira convocação de sua era. A Seleção já entra em campo nos dias 5 e 10 de junho, em jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Porém, Ednaldo não está mais no cargo: destituído por uma possível fraude no documento que o garantiu na eleição de 2022, o mandatário não deseja mais retornar à cadeira principal da CBF. O provável sucessor é Samir Xaud, candidato único ao cargo, que era presidente da Federação de Roraima, e já deve ser elevado ao cargo no domingo (25), quando ocorre a nova eleição.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.