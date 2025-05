Rivaldo abre o jogo sobre Neymar e comenta futuro da Seleção com Ancelotti

Em entrevista à Betfair, Rivaldo, pentacampeão mundial com a camisa da Seleção Brasileira, saiu em defesa de Neymar após críticas sobre sua postura fora de campo enquanto o Santos enfrenta dificuldades no Campeonato Brasileiro. Para o ex-jogador, o momento é delicado e requer empatia com o atacante. Rivaldo ainda comentou sobre o futuro da Seleção Brasileira com Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— É uma situação delicada, porque todos sabem do que o Neymar é capaz dentro de campo. As pessoas não entendem todas as agendas que ele precisa cumprir, além do Santos e do futebol. E isso às vezes o prejudica, fazendo ele ser muito criticado pela imprensa e pelos torcedores, ainda mais pelo momento que o Santos está passando — avaliou Rivaldo, antes de completar:

continua após a publicidade

— Torço para que ele volte logo e bem para o Santos. Por que ele jogando bem, é um nome forte na Seleção Brasileira

Rivaldo opina sobre Ancelotti na Seleção Brasileira

O ex-camisa 10 do Brasil aproveitou o tema para também analisar os primeiros passos de Carlo Ancelotti no comando técnico da única seleção pentacampeã mundial. Ele vê com bons olhos a possibilidade do italiano contar com um nome experiente e campeão do mundo ao seu lado.

— Ele vai precisar de pessoas do Brasil para ajudar nesse processo. Na minha opinião, a pessoa ideal é o Kaká. Já jogou e trabalhou com o Ancelotti, é preparado, inteligente e conhece muito bem o futebol brasileiro. Ele tem o respeito do treinador, que o vê quase como um filho. Se for para chamar alguém daqui, seria ele, sem dúvida.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti, novo treinador da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Sobre a pré-lista de convocados para a Seleção Brasileira divulgada recentemente, Rivaldo acredita que as críticas são naturais, mas destaca a importância do respaldo de profissionais que conhecem o cenário nacional.

— É normal as críticas à convocação. Isso sempre aconteceu. O Ancelotti conhece pouco do futebol brasileiro e os nomes que estão nessa lista vieram de indicações e de ajuda com pessoas que acompanham mais o futebol brasileiro, como o Rodrigo Caetano e o Juan. A Seleção tem tudo para voltar ao protagonismo. Com trabalho sério e nomes comprometidos, vamos voltar a sonhar alto. É hora de apoiar — opinou o brasileiro.

Rivaldo está animado para acompanhar o Mundial de Clubes

Por fim, o pentacampeão aproveitou para enaltecer o formato do novo Mundial de Clubes, demonstrar apoio aos clubes brasileiros que participarão do torneio e se mostrou empolgado com a chance de ver um dos maiores nomes da história do futebol participando da competição, quem sabe, por um clube brasileiro.

— Espero que os times brasileiros consigam fazer um bom trabalho neste campeonato importante que chega para ficar, pois tenho certeza que podemos mostrar que o nosso futebol é muito forte. Sobre o Cristiano Ronaldo, gostaria que ele, mesmo aos 40 anos, vestisse a camisa de algum clube brasileiro para entender de verdade o que é jogar por um time do Brasil e isso seria gigantesco para qualquer time, ter um nome como o dele em seu elenco e sua história — finalizou Rivaldo, em entrevista à Betfair.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.