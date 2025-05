Em jogo do Flamengo, jogador confirma estar na pré-lista de Ancelotti na Seleção

Alexsandro, zagueiro do Lille, da França, confirmou nesta quarta-feira (21) que está na pré-lista da Seleção Brasileira para a primeira convocação sob o comando de Carlo Ancelotti. O jogador de 25 anos pode receber a primeira oportunidade com a Amarelinha, e a lista final será divulgada em entrevista coletiva do técnico italiano na próxima segunda-feira (26).

O defensor está no Maracanã para acompanhar o duelo entre Flamengo e Botafogo-PB, pela terceira fase da Copa do Brasil. Alexsandro passou pelas categorias de base do Rubro-Negro antes de rumar ao futebol europeu. Em entrevista à TNT Sports antes da partida, ele celebrou o reconhecimento e comentou a expectativa pela convocação.

— É um momento mais que especial. Venho trabalhando muito bem lá no Lille, um time que me deu oportunidade há três anos. Hoje poder ser visto pelo Ancelotti, um dos melhores treinadores do mundo, é muito especial para mim. Fruto de muito trabalho da minha parte, de várias pessoas que me ajudaram, inclusive o clube. Estar na pré-lista é fruto de muito trabalho, espero que se concretize na segunda-feira. Vou estar aqui (no Rio de Janeiro) com a minha família, acho que não tem momento melhor que esse. Se acontecer, vai ser algo que jamais vou esquecer — disse o zagueiro.

Números de Alexsandro na temporada

Alexsandro foi um dos destaques do Lille na temporada 2024-25. O brasileiro foi titular da equipe francesa em 47 jogos e fez um gol. Ele foi peça-chave na campanha do time até as oitavas de final da Champions League.

Pré-lista da Seleção Brasileira

A lista oficial de pré-convocados segue em sigilo, e a divulgação dos nomes definitivos está marcada para o dia 26 de maio, na sede da CBF. A apresentação marcará um dos primeiros compromissos formais do técnico italiano à frente da equipe pentacampeã.

Até o momento, jogadores de clubes como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos e Cruzeiro são apontados como prováveis presenças na lista. A convocação será voltada para os confrontos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 5 e 10 de junho. Em caso de duas vitórias, o Brasil garantirá matematicamente sua classificação para o Mundial de 2026.

Flamengo: Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Wesley, Gerson e Pedro

Santos: Neymar

São Paulo: Oscar

Corinthians: Hugo Souza

Cruzeiro: Fabrício Bruno

Internacional: Alan Patrick

Feyenoord: Igor Paixão

Manchester United: Casemiro

Tottenham: Richarlison

Lille: Alexsandro

