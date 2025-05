Prestes a assumir o comando da Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti foi comparado ao chileno Manuel Pellegrini pelo atual treinador do Chelsea, Enzo Maresca. Em entrevista coletiva durante o "UEFA Media Day", o italiano destacou a importância de Pellegrini em sua formação como treinador e o definiu como um “pai profissional”.

Maresca e Pellegrini trabalharam juntos por quatro anos no Málaga, e o atual técnico do Chelsea ainda foi assistente do chileno no West Ham. Segundo Maresca, os ensinamentos de Pellegrini sobre gestão de elenco e ambiente de clube são comparáveis ao estilo de Carlo Ancelotti, atual comandante do Real Madrid, que em breve assumirá oficialmente a Seleção Brasileira.

- Manuel (Pellegrini) é uma referência. Está muito perto de Ancelotti na forma de gerir os jogadores, os vestiários, as situações difíceis. Passei dois anos com ele como jogador e quase dois anos como assistente. Tentei aprender o máximo possível - afirmou o treinador do Chelsea.

Comparado com Manuel Pellegrini, Carlo Ancelotti está prestes a assumir a Seleção Brasileira depois de se despedir do Real Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)

Preparação de Maresca para a final da Conference League

Além dos elogios a Pellegrini, Maresca também comentou a preparação para a final da UEFA Conference League, onde enfrentará o Real Betis, treinado justamente por seu mentor. O Chelsea terá menos tempo de descanso que os espanhóis, o que gerou críticas do treinador à organização da competição.

- Não é aceitável que um time tenha 48 horas a mais de descanso que o outro antes de uma final europeia. Não sei se a culpa é da Premier League, LaLiga ou da Uefa, mas isso precisa mudar - disse o italiano.

Enzo Maresca, treinador do Chelsea, comparou seu adversário Manuel Pellegrini ao treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti (Foto: Glyn Kirk/AFP)

