O brasileiro Gabriel Busanello foi o autor do primeiro gol da Champions League de 2025/26. Vestindo a camisa do Malmö, da Suécia, o lateral-esquerdo, com passagem por Chapecoense e Juventude, abriu o placar diante do FC Iberia, da Geórgia, pela primeira eliminatória da competição.

O gol aconteceu logo aos oito minutos de partida. O defensor pisou na área após jogada coletiva de sua equipe, e aproveitou rebote de finalização de Oliver Berg para se esticar e completar para o fundo das redes, inaugurando o marcador em Tbilisi.

O tento abriu os caminhos para o triunfo de seu time por 3 a 1 fora de casa. Daniel Gudjohnsen e Taha Ali aumentaram a vantagem na segunda etapa, e Anes Rusevic descontou para o Iberia. O jogo de volta acontece em sete dias, na Suécia, às 14h (de Brasília).

👀 Veja o primeiro gol da Champions League de 2025/26

A vaga na Champions foi concedida ao Malmö após a conquista da Allsvenskan, a primeira divisão da Suécia, em 2024. O time fez campanha positiva, com 65 pontos em 30 jogos. Neste ano, a situação é diferente: quinta colocação na liga, com 24 pontos em 15 compromissos - dez pontos atrás do Mjällby, que lidera a competição.

