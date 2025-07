Alemanha vence Dinamarca de virada e encaminha classificação na Eurocopa Feminina

Em jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Eurocopa Feminina, Alemanha e Dinamarca se enfrentaram nesta terça-feira (8), no St. Jakob-Park, em Basel (SUI). A partida foi vencida pelas alemãs por 2 a 1 com gols de Sjoeke Nüsken e Lea Schuller, enquanto Amalie Vangsgaard marcou para a Dinamarca.

Como foi o jogo entre Alemanha x Dinamarca?

Primeiro tempo

O primeiro tempo entre Alemanha e Dinamarca começou com a Alemanha mais ofensiva, chegando a ter um gol de Klara Bühl anulado aos 21 minutos por impedimento de Sjoeke Nüsken.

Aproveitando-se de um momento de desatenção alemã, a Dinamarca abriu o placar aos 26 minutos com um gol de Vangsgaard. No entanto, a Alemanha não se abateu e retomou a pressão no ataque, forçando a goleira dinamarquesa Bay Ostergaard a fazer duas defesas importantes em chutes das laterais Linder e Wamser.

Nos minutos finais, a Dinamarca ainda conseguiu uma oportunidade de contra-ataque aos 43 minutos, com Sara Holmgaard finalizando forte para a defesa da goleira alemã Berger. A etapa inicial terminou com a Alemanha no controle das ações, buscando o gol de empate, mas sem sucesso.

Amalie Vangsgaard marcou o gol da Dinamarca contra a Alemanha na 2ª rodada da fase de grupos da Eurocopa Feminina (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

Segundo tempo

O segundo tempo começou agitado e com a Alemanha buscando a virada. Logo aos 48 minutos, a alemã R. Knaak recebeu cartão amarelo. Aos 51, foi a vez da dinamarquesa K. Veje ser advertida. Aos 54 minutos, a Alemanha teve um pênalti a seu favor após falta em Dallman, e Sjoeke Nüsken converteu, empatando a partida para as alemãs: 1 a 1.

A virada não demorou a vir. Aos 66 minutos, L. Schüller balançou as redes com um chute de direita após assistência de J. Brand, colocando a Alemanha na frente: 2 a 1. Para a Dinamarca, a situação se complicou aos 69 minutos, quando E. Snerle precisou ser substituída por lesão, dando lugar a J. Hasbo.

A partir daí, a Alemanha seguiu dominando as ações da partida, controlando a posse de bola e criando as melhores oportunidades para ampliar o placar. Apesar do controle alemão, a Dinamarca, mesmo em desvantagem, não se entregou e conseguiu criar algumas chances perigosas em contra-ataques, testando a defesa alemã e mantendo a partida viva até o apito final. No entanto, a solidez alemã prevaleceu e o placar de 2 a 1 se manteve, garantindo a vitória para a equipe da Alemanha.

Lea Schueller marcou o gol da vitória da seleção alemã contra a Dinamarca na Eurocopa Feminina (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

FICHA TÉCNICA de Alemanha 0 x 1 Dinamarca

Fase de grupos - Eurocopa Feminina

📆 Data e horário: Terça-feira, 8 de julho de 2025, às 13h (de Brasília)

📍 Local: St. Jakob-Park, em Basel (SUI)

🥅 Gols: Amalie Vangsgaard (26')

🟨 Cartões amarelos: Rebecca Knaak (ALE) e Katrine Veje (DIN)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

ALEMANHA (Técnico: Christian Wuck )

Berger; Wamser, Minge, Knaak (Hendrich), Linder; Senss, Nusken, Brand (Zicai), Dallman (Freigang), Buhl; Schuller (Hoffmann).

DINAMARCA (Técnico: Andree Alexander Jeglertz)

Bay Ostergaard; Faerge, Padersen, Veje; Thogersen. Holmgaard, Snerle (Hasbo), Holmgaard (Troelsgaard); Harder, Vangsgaard (Kramer), Thomsen (Bruun)

