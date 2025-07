Mundial: Fluminense tem escalação definida para duelo contra Chelsea

NOVA JERSEY (EUA) - O Fluminense está com a escalação definida para enfrentar o Chelsea, nesta terça-feira (8), pela semifinal do Mundial de Clubes. Mantendo o esquema de três zagueiros desde o início do mata-mata, o técnico Renato Gaúcho escalou Thiago Santos para ocupar a vaga de Freytes, suspenso por cartões amarelos, e manter a estatura na linha defensiva. Além dele, o meio-campista Martinelli, autor de um dos gols da classificação sobre o Al-Hilal, também cumpre suspensão.

Para ocupar o posto no meio de campo, Hércules assume a posição junto de Bernal e Nonato. Titular na última partida, Samuel Xavier será opção no banco após sentir um desconforto contra o Al-Hilal e Guga ocupará a vaga na ala-direita. No lado oposto, Renê retorna de suspensão.

Escalação do Fluminense no Mundial

Com isso, a escalação do Fluminense que vai a campo para enfrentar o Chelsea tem: Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Thiago Santos; Guga, Bernal, Nonato, Hércules e Renê; Germán Cano e Jhon Arias.

Escalação do Fluminense para enfrentar o Chelsea pelas oitavas de final do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Fluminense)

Escalação do Chelsea

Na semifinal do Mundial de Clubes, o Chelsea conta com três desfalques para encarar o Fluminense, nesta terça-feira (8). O treinador Enzo Maresca não conta com Liam Delap, Levi Colwill e Romeo Lavia, sendo os dois primeiros por suspensão, enquanto o último por lesão. Fora isso, o técnico conta com o retorno de Reece James.

No ataque, Maresca decidiu por escalar João Pedro como camisa 9. Enquanto o brasileiro foi contratado na última semana e chega com grandes expectativas, o senegalês foi peça importante na última temporada, tendo marcado gol na final da Conference League, inclusive.

Por sua vez, o Chelsea vai a campo com: Sanchez; Gusto, Chalobah, Tosin e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Nkunku, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro.