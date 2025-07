Vivendo grande fase no Real Madrid, Aurélien Tchouaméni se consolidou como peça-chave no esquema de Xabi Alonso, novo técnico da equipe. Após uma temporada de altos e baixos, o volante reencontrou seu melhor futebol e se firmou como titular absoluto. Em entrevista à "Rolling Stone Africa", o francês afirmou que vive o melhor momento de sua carreira.

Tchouaméni falou sobre a virada de chave no Mundial de Clubes. O jogador revelou que se sente abençoado de viver o momento que vive, ainda mais sendo no Real Madrid, clube que o jogador considera o maior do mundo.

- Sinto-me abençoado por tudo que conquistei, mas meu melhor momento foi o primeiro dia no Real Madrid. É o maior clube do mundo. Monaco e Bordeaux foram importantes na minha formação, mas o Real é diferente: a pressão, a dedicação e a busca constante por títulos tornam tudo especial. É um sonho realizado - afirmou o jogador.

Aurélien Tchouaméni em ação pelo Real Madrid na temporada 2024/25 (Foto: AFP)

Tchouaméni também despistou qualquer rumor de saída afirmando que deseja se aposentar no Real Madrid. Isto significa, que mesmo variando entre reserva e titularidade, o jogador não deseja sair da equipe. Para além, o francês afirmou que terminar a carreira no clube merengue é terminar a carreira no topo, ainda em alto escalão.

- Espero terminar minha carreira no topo. Sempre no topo. Espero continuar no Real Madrid, o maior clube do mundo - completou o meio-campista francês.

Tchouaméni também falou sobre sua vida pessoal e conexões com a África

Tchouaméni também falou sobre suas inspirações no futebol. O jogador afirmou que, em grande maioria, tem como modelo, astros da África, como Drogba e Samuel Eto'o. Entretanto, o astro também falou de jogadores franceses.

- Não posso dizer que meu pai não era tão bom, mas, como eu disse, ele era meu modelo. Com certeza, outros jogadores da minha infância: Samuel Eto'o, com certeza, ele é de Camarões. Didier Drogba. Jogadores assim. Paul Pogba no meio-campo. N'Golo Kanté. Makélélé. Sim, todos eles - disse o meio-campista do Real Madrid.

Na conversa, o jogador também falou sobre a África. Apesar de jogar pela França, o astro tem ascendência camaronesa, e, por isso, tem dupla nacionalidade. Sobre suas raízes, Tchouaméni revelou que o continente africano o moldou como pessoa e jogador.

- Vou a Camarões a cada dois ou três anos para passar um tempo com a minha família. Isso definitivamente me ajudou a me tornar a pessoa que sou hoje, porque consigo ver o que está acontecendo lá. E, como eu disse antes, eu só quero ajudar a comunidade. Temos muito o que fazer lá. E tenho certeza de que, junto com todos os africanos, vamos ajudar o continente a ficar cada vez melhor - completou o jogador.

