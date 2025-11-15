Além de Espanha: duas seleções podem garantir vaga para a Copa do Mundo de 2026
Europa já tem três países confirmados na Copa do Mundo e pode ter mais quatro neste sábado
- Matéria
- Mais Notícias
A rodada das Eliminatórias da Europa deste sábado pode ter novas seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026. Além de Espanha e Suíça, duas outras equipes também podem se garantir nas disputas do Mundial no próximo ano: Áustria e Bélgica.
Relacionadas
- Onde Assistir
Inglaterra x Sérvia: onde assistir e prováveis escalações do jogo das Eliminatórias Europeias
Onde Assistir12/11/2025
- Futebol Internacional
Eliminatórias da Europa: o que está em jogo durante a Data Fifa de novembro?
Futebol Internacional13/11/2025
- Onde Assistir
Luxemburgo x Alemanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias
Onde Assistir13/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Sem Lamine Yamal e em meio à polêmica entre Federação Espanhola e Barcelona, a Espanha se classifica em dois cenários: uma vitória sobre a Géorgia, em casa, além de um tropeço da Turquia diante da Bulgária ou um empate com a Geórgia seguido de uma vitória búlgara sobre os turcos.
Já a Suíça pode carimbar sua vaga para a Copa em duas situações: uma vitória sobre a Suécia, em casa, além de um tropeço do Kosovo diante da Eslovênia ou um empate seguido de uma derrota da seleção kosovar.
➡️Olho no Lance!: 5 jogos do futebol internacional para assistir neste fim de semana
Por fim, a Áustria é outra seleção que já pode antecipar a sua presença nas disputas dos Estados Unidos, Canadá e México. Para isso, precisa vencer o Chipre, fora de casa, e torcer para que a Bósnia empate ou seja derrotada pela Romênia. Se isso acontecer, os austríacos retornam à Copa desde 1998.
A Bélgica tinha a vida mais fácil para se garantir na Copa, no entanto, fora de casa, a equipe empatou com o Cazaquistão e adiou o sonho de ir às disputas do próximo ano.
Até o momento, três seleções da Europa já garantiram vaga na Copa: Inglaterra, França e Croácia. A Holanda ainda não garantiu vaga, porém está matematicamente classificada. A Alemanha ficou perto da classificação, após derrotar Luxemburgo por 2 a 0. Porém, a vitória da Eslováquia sobre a Irlanda do Norte, com o mesmo placar, evitou a festa alemã.
Como estão os grupos das Eliminatórias da Copa do Mundo
Grupo B
Suíça - 10 pontos
Kosovo - 7 pontos
Eslovênia - 3 pontos
Suécia - 1 ponto
Grupo E
Espanha - 12 pontos
Turquia - 9 pontos
Geórgia - 3 pontos
Bulgária - 0 ponto
Grupo J
Bélgica - 14 pontos*
Macedônia do Norte - 13 pontos
País de Gales - 10 pontos*
Cazaquistão - 7 pontos
Liechtenstein - 0 ponto*
Grupo H
Áustria - 15 pontos*
Bósnia - 13 pontos*
Romênia - 10 pontos*
Chipre - 8 pontos
San Marino - 0 ponto
*Um jogo a menos
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias