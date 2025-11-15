A rodada das Eliminatórias da Europa deste sábado pode ter novas seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026. Além de Espanha e Suíça, duas outras equipes também podem se garantir nas disputas do Mundial no próximo ano: Áustria e Bélgica.

Sem Lamine Yamal e em meio à polêmica entre Federação Espanhola e Barcelona, a Espanha se classifica em dois cenários: uma vitória sobre a Géorgia, em casa, além de um tropeço da Turquia diante da Bulgária ou um empate com a Geórgia seguido de uma vitória búlgara sobre os turcos.

Já a Suíça pode carimbar sua vaga para a Copa em duas situações: uma vitória sobre a Suécia, em casa, além de um tropeço do Kosovo diante da Eslovênia ou um empate seguido de uma derrota da seleção kosovar.

Por fim, a Áustria é outra seleção que já pode antecipar a sua presença nas disputas dos Estados Unidos, Canadá e México. Para isso, precisa vencer o Chipre, fora de casa, e torcer para que a Bósnia empate ou seja derrotada pela Romênia. Se isso acontecer, os austríacos retornam à Copa desde 1998.

A Bélgica tinha a vida mais fácil para se garantir na Copa, no entanto, fora de casa, a equipe empatou com o Cazaquistão e adiou o sonho de ir às disputas do próximo ano.

Cazaquistão e Bélgica empataram na rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: STANISLAV FILIPPOV / AFP)

Até o momento, três seleções da Europa já garantiram vaga na Copa: Inglaterra, França e Croácia. A Holanda ainda não garantiu vaga, porém está matematicamente classificada. A Alemanha ficou perto da classificação, após derrotar Luxemburgo por 2 a 0. Porém, a vitória da Eslováquia sobre a Irlanda do Norte, com o mesmo placar, evitou a festa alemã.

Como estão os grupos das Eliminatórias da Copa do Mundo

Grupo B

Suíça - 10 pontos

Kosovo - 7 pontos

Eslovênia - 3 pontos

Suécia - 1 ponto

Grupo E

Espanha - 12 pontos

Turquia - 9 pontos

Geórgia - 3 pontos

Bulgária - 0 ponto

Grupo J

Bélgica - 14 pontos*

Macedônia do Norte - 13 pontos

País de Gales - 10 pontos*

Cazaquistão - 7 pontos

Liechtenstein - 0 ponto*

Grupo H

Áustria - 15 pontos*

Bósnia - 13 pontos*

Romênia - 10 pontos*

Chipre - 8 pontos

San Marino - 0 ponto

*Um jogo a menos

