A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou na manhã desta terça-feira que Lamine Yamal foi cortado da convocação da seleção da Espanha para os jogos contra a Geórgia e a Turquia. O jogador foi submetido a um procedimento invasivo de radiofrequência, que não foi comunicado pelo Barcelona previamente.

Em nota, a RFEF demonstrou profunda indignação sobre a decisão do clube catalão com relação ao jogador, porém optou por retirá-lo da lista visando o bem-estar e a pronta recuperação do atleta, que precisará ficar de repouso de 7 a 10 dias devido ao procedimento realizado.

Veja a nota na íntegra

Os Serviços Médicos da RFEF desejam expressar sua surpresa e desconforto após tomarem conhecimento, às 13h47 da segunda-feira, 10 de novembro, dia do início do estágio oficial com a seleção nacional, de que o jogador Lamine Yamal havia sido submetido a um procedimento invasivo de radiofrequência para o tratamento de um desconforto na região púbica naquela mesma manhã."

Este procedimento foi realizado sem comunicação prévia à equipe médica da Seleção Nacional, tendo-se tomado conhecimento dos detalhes apenas por meio de um relatório recebido às 22h40 da noite passada, que indicava a recomendação médica de repouso por 7 a 10 dias.

Diante dessa situação, e priorizando sempre a saúde, a segurança e o bem-estar do jogador, a Real Federação Espanhola de Futebol decidiu liberar o atleta da convocação atual.

Estamos confiantes de que ele se recuperará bem e desejamos-lhe uma recuperação rápida e completa.

Barcelona x Federação da Espanha: novo capítulo

O comunicado da Federação sobre a situação de Yamal expõe que a relação entre o Barcelona e a seleção da Espanha está rompida, e a joia catalã está no centro da polêmica, que começou em setembro, quando Flick acusou De la Fuente de não proteger o jogador.

Lamine perdeu a última convocação devido a problemas físicos, mas havia sido incluído nesta última lista para garantir a classificação para a Copa do Mundo, após atuar sem problemas pelo Barça. No entanto, o tratamento invasivo administrado ao jogador pelo clube catalão o impede de vestir a camisa da seleção.

Internamente, segundo o "Marca", não se sabe o porquê o Barcelona agiu de tal maneira sem informar o treinador da Espanha e também ao departamento médico, já que o clube está ciente que Yamal não poderia defender as cores da seleção se fosse submetido a esse tipo de tratamento.

