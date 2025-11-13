Luxemburgo e Alemanha terão os caminhos cruzados pela nona rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta sexta-feira (14), às 16h45 (de Brasília), no Stade de Luxembourg, Luxembourg (LUX). O jogo terá transmissão do SporTV. ➡️Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo LUX ALE 9ª rodada Eliminatórias Europeias Data e Hora Sexta-feira, 14 de novembro, às 16h45 (de Brasília) Local Stade de Luxembourg, Luxembourg (LUX) Árbitro John Brooks Assistentes Simon Bennett e Lee Betts Var Darren England Onde assistir

Luxemburgo entra em campo apenas para cumprir tabela e jogar pela honra. A equipe já está matematicamente eliminada, garantida na última posição do grupo e ainda sem somar pontos. O retrospecto contra os vizinhos é aterrorizante: Luxemburgo perdeu todos os quatro jogos competitivos contra a Alemanha na história, sofrendo 20 gols no processo. Sem vencer uma partida oficial há quase dois anos, o objetivo realista da equipe de Jeff Strasser é tentar, ao menos, marcar seu segundo gol em toda a campanha das eliminatórias.

A Alemanha chega a esta partida como líder do Grupo A, buscando consolidar sua posição após vencer os últimos três jogos (o mais recente contra a Irlanda do Norte). Embora um tropeço ainda possa colocar a vaga direta em risco, já que apenas o primeiro colocado avança automaticamente, a equipe de Julian Nagelsmann é favorita absoluta. O objetivo é golear novamente Luxemburgo, a quem já venceram por 4 a 0 no mês passado, e somar mais três pontos antes do confronto potencialmente decisivo contra a Eslováquia.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Luxemburgo (Técnico: Jeff Strasser)

Moris; Jans, M. Martins, Korac, Carlson; Olesen; Sinani, C. Martins, Barreiro, Moreira; Dardari

Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)

Baumann; Kimmich, Tah, Anton, Raum; Pavlovic, Goretzka; Gnabry, Wirtz, Adeyemi; Woltemade

A Alemanha enfrenta Luxemburgo em duelo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Paul Faith / AFP)

