Inglaterra x Sérvia: onde assistir e prováveis escalações do jogo das Eliminatórias Europeias
Confira todas as informações do duelo
Inglaterra x Sérvia se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres (ING), pela 9ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado). ➡️ Clique para assistir no Sportv
Já classificada para o Mundial de 2026, a Inglaterra entra em campo para manter o aproveitamento perfeito nas Eliminatórias. O time comandado por Thomas Tuchel venceu todas as seis partidas que disputou, marcou 18 gols e não sofreu nenhum, consolidando a liderança isolada do Grupo K, com 18 pontos.
Ficha do jogo
A Sérvia, por sua vez, ainda briga por um lugar na repescagem. Sob o comando de Dragan Stojkovic, a equipe soma 10 pontos, com três vitórias, um empate e duas derrotas, e ocupa a terceira posição — apenas um ponto atrás da Albânia, segunda colocada. O principal desfalque é o atacante Aleksandar Mitrović, lesionado, e Dusan Vlahovic assume o protagonismo ofensivo.
Tudo sobre o jogo entre Inglaterra x Sérvia (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Inglaterra 🆚 Sérvia
9ª rodada – Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de novembro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Sportv (canal fechado)
🕴️ Arbitragem: Ivan Kružliak (SVK)
🚩 Assistentes: Branislav Hancko (SVK) e Jan Pozor (SVK)
📺 VAR: Clay Ruperti (NED)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Stones e Dan Burn; Elliot Anderson e Declan Rice; Saka, Bellingham e Rashford; Harry Kane.
Sérvia (Técnico: Dragan Stojkovic)
Petrovic; Milenkovic, Pavlovic e Veljkovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic, Samardzic e Kostic; Jovic e Vlahovic.
