Futebol Internacional

Com mais duas seleções classificadas, veja situação das Eliminatórias Europeias

Croácia e Holanda se garantiram na Copa do Mundo de 2026

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/11/2025
19:43
Com Luka Modrić, a Croácia está classificada à Copa do Mundo de 2026 (Foto: AFP)
Com Luka Modrić, a Croácia está classificada à Copa do Mundo de 2026 (Foto: AFP)
Ao fim da sexta-feira (14) da sétima rodada das Eliminatórias Europeias, Croácia e Holanda garantiram vaga na Copa do Mundo de 2026. Fora de casa, os holandeses contaram com o brilho de Memphis Depay, que marcou o gol de empate no duelo contra a Polônia e classificou matematicamente o país no Mundial. Já os croatas, venceram as Ilhas Faroé por 3 a 1 e estão confirmados no Canadá, Estados Unidos e México, no próximo ano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Alemanha ficou perto da classificação, após derrotar Luxemburgo por 2 a 0. Porém, com a vitória da Eslováquia sobre a Irlanda do Norte, com o mesmo placar, evitou a festa alemã. Empatados com 12 pontos, as seleções se enfrentarão na segunda-feira (17) em confronto direto pela vaga na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Memphis decisivo, e Holanda na Copa

No Estádio Nacional de Varsóvia, Polônia e Holanda ficaram no 1 a 1 em jogo que garantiu os holandeses matematicamente no Mundial de 2026. A seleção da casa abriu o placar no primeiro tempo, com Jakub Kamiński. Porém, logo no retorno do intervalo, Memphis Depay aproveitou rebote na área e igualou o marcador.

Com o empate, a Holanda chegou aos 17 pontos, três a mais que a Polônia, segunda colocada no Grupo G. Porém, os holandeses possuem 19 de saldo de gol, contra seis dos poloneses, o que matematicamente classifica a Laranja Mecânica na Copa.

continua após a publicidade
Memphis Depay em ação pela Holanda (Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP)
Memphis Depay em ação pela Holanda (Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP)

Os holandeses retornam ao Mundial pela segunda vez consecutiva. Após ficarem de fora em 2018, a Holanda teve campanha de destaque em 2022, quando foram eliminados nas quartas de final para a Argentina, nos pênaltis.

Modrić no Mundial

No Stadion HNK Rijeka, a Croácia venceu as Ilhas Faroé por 3 a 1 e se classificou à Copa do Mundo de 2026. De virada e com gols de Joško Gvardiol, Petar Musa e Nikola Vlašić, os croatas conseguiram a vaga pela quarta vez seguida. Com a vitória, a Croácia chegou aos 19 pontos, seis a mais que a República Tcheca, segunda colocada no Grupo L.

Vice-campeã em 2018 e terceira em 2022 e 1998, a Croácia chega em mais uma Copa do Mundo, a sétima desde o fim da Iugoslávia. Este provavelmente será o último Mundial de Luka Modrić, principal representante da geração croata nos últimos anos.

Com Luka Modrić, a Croácia está classificada à Copa do Mundo de 2026 (Foto: AFP)
Com Luka Modrić, a Croácia está classificada à Copa do Mundo de 2026 (Foto: AFP)

Resultados de sexta-feira (14) das Eliminatórias

  1. Finlândia 0x1 Malta
  2. Croácia 3x1 Ilhas Faroé
  3. Eslováquia 1x0 Irlanda do Norte
  4. Luxemburgo 0x2 Alemanha
  5. Gibraltar 1x2 Montenegro
  6. Polônia 1x1 Holanda

Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?

África do Sul (África)
Arábia Saudita (Ásia)
Argélia (África)
Argentina (América do Sul)
Austrália (Ásia)
Brasil (América do Sul)
Cabo Verde (África)
Canadá (país-sede)
Catar (Ásia)
Colômbia (América do Sul)
Coreia do Sul (Ásia)
Costa do Marfim (África)
Croácia (Europa)
Egito (África)
Equador (América do Sul)
EUA (país-sede)
França (Europa)
Gana (África)
Holanda (Europa)
Inglaterra (Europa)
Irã (Ásia)
Japão (Ásia)
Jordânia (Ásia)
Marrocos (África)
México (país-sede)
Nova Zelândia (Oceania)
Paraguai (América do Sul)
Senegal (África)
Tunísia (África)
Uruguai (América do Sul)
Uzbequistão (Ásia)

