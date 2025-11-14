Com mais duas seleções classificadas, veja situação das Eliminatórias Europeias
Croácia e Holanda se garantiram na Copa do Mundo de 2026
Ao fim da sexta-feira (14) da sétima rodada das Eliminatórias Europeias, Croácia e Holanda garantiram vaga na Copa do Mundo de 2026. Fora de casa, os holandeses contaram com o brilho de Memphis Depay, que marcou o gol de empate no duelo contra a Polônia e classificou matematicamente o país no Mundial. Já os croatas, venceram as Ilhas Faroé por 3 a 1 e estão confirmados no Canadá, Estados Unidos e México, no próximo ano.
A Alemanha ficou perto da classificação, após derrotar Luxemburgo por 2 a 0. Porém, com a vitória da Eslováquia sobre a Irlanda do Norte, com o mesmo placar, evitou a festa alemã. Empatados com 12 pontos, as seleções se enfrentarão na segunda-feira (17) em confronto direto pela vaga na Copa do Mundo.
Memphis decisivo, e Holanda na Copa
No Estádio Nacional de Varsóvia, Polônia e Holanda ficaram no 1 a 1 em jogo que garantiu os holandeses matematicamente no Mundial de 2026. A seleção da casa abriu o placar no primeiro tempo, com Jakub Kamiński. Porém, logo no retorno do intervalo, Memphis Depay aproveitou rebote na área e igualou o marcador.
Com o empate, a Holanda chegou aos 17 pontos, três a mais que a Polônia, segunda colocada no Grupo G. Porém, os holandeses possuem 19 de saldo de gol, contra seis dos poloneses, o que matematicamente classifica a Laranja Mecânica na Copa.
Os holandeses retornam ao Mundial pela segunda vez consecutiva. Após ficarem de fora em 2018, a Holanda teve campanha de destaque em 2022, quando foram eliminados nas quartas de final para a Argentina, nos pênaltis.
Modrić no Mundial
No Stadion HNK Rijeka, a Croácia venceu as Ilhas Faroé por 3 a 1 e se classificou à Copa do Mundo de 2026. De virada e com gols de Joško Gvardiol, Petar Musa e Nikola Vlašić, os croatas conseguiram a vaga pela quarta vez seguida. Com a vitória, a Croácia chegou aos 19 pontos, seis a mais que a República Tcheca, segunda colocada no Grupo L.
Vice-campeã em 2018 e terceira em 2022 e 1998, a Croácia chega em mais uma Copa do Mundo, a sétima desde o fim da Iugoslávia. Este provavelmente será o último Mundial de Luka Modrić, principal representante da geração croata nos últimos anos.
Resultados de sexta-feira (14) das Eliminatórias
- Finlândia 0x1 Malta
- Croácia 3x1 Ilhas Faroé
- Eslováquia 1x0 Irlanda do Norte
- Luxemburgo 0x2 Alemanha
- Gibraltar 1x2 Montenegro
- Polônia 1x1 Holanda
Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?
África do Sul (África)
Arábia Saudita (Ásia)
Argélia (África)
Argentina (América do Sul)
Austrália (Ásia)
Brasil (América do Sul)
Cabo Verde (África)
Canadá (país-sede)
Catar (Ásia)
Colômbia (América do Sul)
Coreia do Sul (Ásia)
Costa do Marfim (África)
Croácia (Europa)
Egito (África)
Equador (América do Sul)
EUA (país-sede)
França (Europa)
Gana (África)
Holanda (Europa)
Inglaterra (Europa)
Irã (Ásia)
Japão (Ásia)
Jordânia (Ásia)
Marrocos (África)
México (país-sede)
Nova Zelândia (Oceania)
Paraguai (América do Sul)
Senegal (África)
Tunísia (África)
Uruguai (América do Sul)
Uzbequistão (Ásia)
