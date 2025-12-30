menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Presidente da Fifa anuncia nova premiação do futebol mundial

Gianni Infantino não deu detalhes da nova cerimônia

Avatar
Daniel Giro Ramos d' Oliveira
São Paulo (SP)
Dia 30/12/2025
00:59
Presidente da Fifa durante evento em Dubai, nos Emirados Árabes Foto: Instagram/Gianni Infantino
imagem cameraPresidente da Fifa durante evento em Dubai, nos Emirados Árabes Foto: Instagram/Gianni Infantino
  • Matéria
  • Mais Notícias
Gianni Infantino
Gianni Infantino não esclareceu se o prêmio The Best irá continuar Foto: FRANCK FIFE / AFP

Relacionadas

Durante o World Sports Summit, realizado em Dubai (Emirados Árabes Unidos) nesta segunda-feira, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou uma nova premiação do futebol mundial a partir de 2026. Infantino fez ainda uma publicação em suas redes sociais, mas não entrou em mais detalhes a respeito do evento.

continua após a publicidade

No post, diz que está empolgado em confirmar o lançamento dessa nova cerimônia anual de premiação de futebol em Dubai, a partir do ano que vem, e que será um evento oficial de premiação Fifa. Agradeceu também as autoridades do país pela parceria.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Porém, Infantino não deixou claro se o The Best - prêmio que já ocorre anualmente e elege os melhores do mundo - deixará de existir ou fará parte do novo evento. Neste ano, o francês Dembélé conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo pela entidade.

Veja a tradução da mensagem de Infantino nas redes sociais:

"Estou entusiasmado em confirmar o lançamento de um novo evento anual de premiação do futebol mundial em 🇦🇪 Dubai que, a partir de 2026, será a cerimônia oficial de premiação da FIFA, reunindo o melhor do futebol global para celebrar e homenagear as principais conquistas do ano anterior. 👏⚽

continua após a publicidade

Um grande agradecimento a Sua Alteza Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Príncipe Herdeiro de Dubai, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa, pelo apoio de 🇦🇪 Dubai, e a Sua Alteza Sheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente do Conselho de Esportes de Dubai.

Estamos muito felizes em unir forças com Dubai, uma cidade que vive e respira futebol, enquanto desenvolvemos este evento de classe mundial. Essas premiações do futebol mundial não serão apenas uma cerimônia de entrega de prêmios, mas uma forma inovadora de celebrar o futebol e homenagear os principais destaques oficiais do ano, dentro e fora de campo".

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias