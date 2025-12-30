Presidente da Fifa anuncia nova premiação do futebol mundial
Gianni Infantino não deu detalhes da nova cerimônia
Durante o World Sports Summit, realizado em Dubai (Emirados Árabes Unidos) nesta segunda-feira, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou uma nova premiação do futebol mundial a partir de 2026. Infantino fez ainda uma publicação em suas redes sociais, mas não entrou em mais detalhes a respeito do evento.
No post, diz que está empolgado em confirmar o lançamento dessa nova cerimônia anual de premiação de futebol em Dubai, a partir do ano que vem, e que será um evento oficial de premiação Fifa. Agradeceu também as autoridades do país pela parceria.
Porém, Infantino não deixou claro se o The Best - prêmio que já ocorre anualmente e elege os melhores do mundo - deixará de existir ou fará parte do novo evento. Neste ano, o francês Dembélé conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo pela entidade.
Veja a tradução da mensagem de Infantino nas redes sociais:
"Estou entusiasmado em confirmar o lançamento de um novo evento anual de premiação do futebol mundial em 🇦🇪 Dubai que, a partir de 2026, será a cerimônia oficial de premiação da FIFA, reunindo o melhor do futebol global para celebrar e homenagear as principais conquistas do ano anterior. 👏⚽
Um grande agradecimento a Sua Alteza Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Príncipe Herdeiro de Dubai, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa, pelo apoio de 🇦🇪 Dubai, e a Sua Alteza Sheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente do Conselho de Esportes de Dubai.
Estamos muito felizes em unir forças com Dubai, uma cidade que vive e respira futebol, enquanto desenvolvemos este evento de classe mundial. Essas premiações do futebol mundial não serão apenas uma cerimônia de entrega de prêmios, mas uma forma inovadora de celebrar o futebol e homenagear os principais destaques oficiais do ano, dentro e fora de campo".
