Futebol Internacional

Adversário do Brasil, Marrocos entra em 'crise' após vice na Copa Africana de Nações

Derrota para Senegal na caótica final deixou a seleção anfitriã em um cenário de complicações

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/01/2026
09:33
Brahim Diáz se emociona após vice-campeonato de Marrocos na Copa Africana de Nações (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
Brahim Díáz se emociona após vice-campeonato de Marrocos na Copa Africana de Nações (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
A derrota de Marrocos para Senegal na caótica final da Copa Africana de Nações deixou a seleção anfitriã em um cenário de complicações a cinco meses da estreia da Copa do Mundo, marcada para 13 de junho, contra o Brasil. A decisão, disputada neste domingo (18), foi marcada por lances polêmicos de arbitragem, paralisações e um pênalti desperdiçado por Brahim Díaz nos acréscimos do tempo regulamentar.

Marrocos obtinha o status de favorito na Copa Africana e buscava o título continental diante de sua torcida, o que encerraria um jejum de 50 anos sem a conquista da competição. A equipe vinha respaldada pelo desempenho no Mundial de 2022, quando alcançou de forma histórica a semifinal. No entanto, após 120 minutos de tempo normal e uma prorrogação, o título ficou com Senegal, que venceu com gol de Pape Gueye.

A decisão teve quatro lances considerados determinantes. O primeiro ocorreu aos 47 minutos do segundo tempo, quando um gol de Senegal foi anulado por falta marcada imediatamente antes da finalização, o que impediu a revisão pelo VAR. Aos 50 minutos, após consulta ao árbitro de vídeo, foi assinalado o pênalti para Marrocos, lance que gerou protestos intensos dos senegaleses e levou à interrupção da partida por cerca de 20 minutos.

Brahim Díaz: de herói a vilão

Porém, o lance em especial que deixou a seleção marroquina em "frangalhos" até o fim do jogo foi o pênalti perdido por Brahim Díaz nos acréscimos do segundo tempo, após revisão do VAR. O atacante, que havia sofrido a falta, cobrou de cavadinha e não converteu.

Brahim Díaz desperdiça pênalti nos acréscimos da final da Copa Africana de Nações, entre Marrocos e Senegal (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
Brahim Díaz desperdiça pênalti nos acréscimos da final da Copa Africana de Nações, entre Marrocos e Senegal (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

O lance foi antecedido por forte contestação dos jogadores senegaleses, que chegaram a deixar o campo em protesto contra a marcação, retornando somente 20 minutos depois sob intervenção do capitão e astro Sadio Mané.

Após o pênalti desperdiçado, o jogo seguiu para a prorrogação. Com quatro minutos do tempo extra, Pape Gueye marcou o gol que garantiu o título a Senegal, o segundo de sua história na Copa Africana de Nações.

Brahim Díaz terminou a competição como artilheiro, com cinco gols, marcados um em cada partida entre a fase de grupos e as quartas de final. Natural de Málaga, na Espanha, o jogador do Real Madrid optou em 2024 por defender a seleção marroquina, país de origem de seu pai, após ter atuado pelas categorias de base espanhola. Substituído durante a prorrogação da final, o atacante foi vaiado pela torcida e recebeu o troféu de artilheiro durante a premiação.

Demissão do técnico de Marrocos?

Regragui conversa com Aguerd na estreia de Marrocos na Copa Africana de Nações
Regragui conversa com Aguerd na estreia de Marrocos na Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Walid Regragui foi questionado por um jornalista marroquino sobre a possibilidade de deixar o cargo, mesmo após grande campanha na Copa Africana de Nações e o grande desempenho na última Copa do Mundo. O treinador não respondeu diretamente à pergunta, mas comentou o desfecho da decisão.

— Estamos verdadeiramente desapontados por todos os torcedores marroquinos. Quando se tem um pênalti no último minuto, a vitória parece estar muito perto. É uma pena […] Parabéns para Senegal. Nós continuaremos trabalhando. Marrocos voltará mais forte — afirmou Regragui.

Com o vice-campeonato, Marrocos encerra a competição sob pressão interna e passa a concentrar atenções na preparação para a Copa do Mundo, onde enfrentará a Seleção Brasileira na abertura do Grupo C, em Nova Jersey. Enquanto isso, Senegal sai consagrado mais uma vez após uma final marcada por decisões polêmicas e longas interrupções.

