Brahim Díaz é detonado pela web após atitude final da Copa Africana de Nações
Meia-atacante do Real Madrid foi personagem na decisão africana
Após desperdiçar o pênalti que poderia ter decidido o título da Copa Africana de Nações, o meia-atacante Brahim Díaz virou alvo de duras críticas nas redes sociais. O lance aconteceu em meio a um episódio polêmico, que chegou a provocar o abandono momentâneo da seleção de Senegal, inconformada com a marcação da penalidade. Na cobrança, o espanhol naturalizado marroquino bateu de forma considerada "displicente" e facilitou a defesa do goleiro Edouard Mendy.
A penalidade foi assinalada aos 114 minutos, logo após um gol de Senegal ser anulado por falta na origem da jogada. O lance, que contou com participação direta de Brahim Díaz, foi revisado pelo VAR e confirmado pela arbitragem, o que gerou forte revolta da delegação senegalesa e resultou em cerca de 20 minutos de paralisação.
Após o retorno dos jogadores de Senegal ao gramado, o próprio Brahim assumiu a responsabilidade da cobrança, mas acabou desperdiçando a chance. Pouco depois, já na prorrogação, o treinador Walid Regragui optou por substituir o jogador aos cinco minutos, logo após Pape Gueye abrir o placar para os senegaleses.
