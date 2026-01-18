menu hamburguer
Brahim Díaz é detonado pela web após atitude final da Copa Africana de Nações

Meia-atacante do Real Madrid foi personagem na decisão africana

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/01/2026
18:43
Atualizado há 1 minutos
Brahim Díaz perdeu pênalti decisivo na final da Copa Africana de Nações (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Após desperdiçar o pênalti que poderia ter decidido o título da Copa Africana de Nações, o meia-atacante Brahim Díaz virou alvo de duras críticas nas redes sociais. O lance aconteceu em meio a um episódio polêmico, que chegou a provocar o abandono momentâneo da seleção de Senegal, inconformada com a marcação da penalidade. Na cobrança, o espanhol naturalizado marroquino bateu de forma considerada "displicente" e facilitou a defesa do goleiro Edouard Mendy.

A penalidade foi assinalada aos 114 minutos, logo após um gol de Senegal ser anulado por falta na origem da jogada. O lance, que contou com participação direta de Brahim Díaz, foi revisado pelo VAR e confirmado pela arbitragem, o que gerou forte revolta da delegação senegalesa e resultou em cerca de 20 minutos de paralisação.

Após o retorno dos jogadores de Senegal ao gramado, o próprio Brahim assumiu a responsabilidade da cobrança, mas acabou desperdiçando a chance. Pouco depois, já na prorrogação, o treinador Walid Regragui optou por substituir o jogador aos cinco minutos, logo após Pape Gueye abrir o placar para os senegaleses.

Brahim Díaz perdeu pênalti decisivo na final entre Senegal x Marrocos (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
Brahim Díaz perdeu pênalti decisivo na final entre Senegal x Marrocos (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

Veja reações ao pênalti perdido por Brahim Díaz

