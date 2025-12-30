Real Madrid encaminha renovação com meia-atacante até 2030

O Real Madrid tem um acordo encaminhado para renovar o contrato de Brahim Díaz até 2030, segundo informação divulgada no programa El Larguero, da rádio espanhola "Cadena SER". Apesar do entendimento entre as partes, o clube ainda não confirmou oficialmente a renovação, e o vínculo não foi assinado até o momento.

De acordo com a apuração, a negociação foi conduzida de forma rápida e sem entraves, com participação ativa do jogador, e o acerto estaria alinhado desde antes do último verão europeu. Tanto o Real Madrid quanto o entorno de Brahim optaram por tratar o tema com discrição enquanto aguardam a formalização do contrato. A demora, no entanto, ocorre em meio ao interesse de clubes da Europa e do futebol saudita pelo atleta.

O contexto esportivo também faz parte da discussão. Brahim Díaz busca maior protagonismo, com mais minutos em campo e oportunidades semelhantes às concedidas a outros jogadores do elenco. Na comparação entre as últimas temporadas, o meia-atacante acumulava mais de 800 minutos sob o comando de Carlo Ancelotti, enquanto, com Xabi Alonso, ainda não atingiu a marca de 500, apesar de seguir em evidência durante a disputa da Copa Africana de Nações.

Renovação encaminhada e o status de 'essencial' no Real Madrid

Com contrato válido até 2027, Brahim Díaz é visto pelo Real Madrid como uma peça essencial para o futuro da equipe. Por isso, as negociações para uma renovação por "vários anos mais" já acontecem há meses e estão em estágio avançado. Segundo a imprensa espanhola, o anúncio oficial não deve demorar, mas nem o clube, nem o jogador têm pressa para selar um acordo que já está bem alinhado.

O desejo de permanência de Brahim é a principal barreira para outros clubes. O mais recente a demonstrar interesse foi o Benfica, de Portugal, mas no passado o Fenerbahçe, da Turquia, e outras equipes também fizeram sondagens. No entanto, nenhuma proposta se tornou concreta, pois todos sabem que a prioridade total do jogador é seguir em Madri.

