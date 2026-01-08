'Todo jogador gosta de estar na seleção': titular do Barcelona manda recado à Espanha
Joan García disputa posição com outros dois goleiros
O goleiro Joan García, destaque do gol do Barcelona na atual temporada, comentou sobre a expectativa de receber uma oportunidade na seleção espanhola. Durante a coletiva de imprensa que antes a semifinal da Supercopa da Espanha contra o Athletic Bilbao, o goleiro de 24 anos foi questionado se a disputa da Copa do Mundo de 2026 seria um objetivo pessoal. Embora tenha evitado tratar o torneio como meta imediata, o jogador enviou um recado ao técnico Luis de la Fuente sobre sua disponibilidade.
Ascensão e titularidade no Barcelona
Contratado em junho de 2025 junto ao rival Espanyol por 25 milhões de euros, Joan García consolidou-se rapidamente como titular absoluto do Barcelona, líder de LaLiga. O goleiro superou a concorrência do experiente Wojciech Szczęsny e do ídolo Marc-André ter Stegen para assumir a posição. Suas atuações decisivas são apontadas como fundamentais para a atual sequência de oito vitórias consecutivas da equipe na temporada.
— Eu não diria que a Copa do Mundo é um objetivo; meu objetivo é melhorar a cada dia e continuar progredindo. Todo jogador gosta de estar na sua seleção. Se isso acontecer, ficarei feliz e orgulhoso — afirmou o jogador.
Duelo direto na Supercopa
A ascensão de García alimenta o debate na imprensa espanhola sobre uma possível sucessão ou concorrência direta com Unai Simón, atual titular da seleção espanhola e campeão da Eurocopa 2024. Curiosamente, os dois goleiros se enfrentaram na última quarta-feira (7), pela semifinal da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita. Na partida, o Barcelona de Joan venceu por 5 a 0, com direito a falha do goleiro basco no terceiro gol dos Culés na partida.
Com passagens pelas seleções de base e reserva na conquista do ouro olímpico em Tóquio, o arqueiro vive agora a expectativa pela lista da Data Fifa de março, visando garantir seu espaço no ciclo para o próximo Mundial.
