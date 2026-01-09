Copa Africana de Nações chega nas fases finais com grandes seleções

Entre sexta-feira (9) e sábado (10), serão realizados os duelos das quartas de final da Copa Africana de Nações. Com favoritos, craques e zebras, a competição se aproxima da grande final, que será realizada no Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat, no Marrocos. Os donos da casa são os principais candidatos ao título, mas terão concorrência dura de outras grandes seleções.

Marrocos x Camarões

Em um dos jogos mais aguardados da competição, Marrocos encara Camarões em duelo recheado de astros. De um lado, estão os anfitriões da Copa Africana de Nações, que com Hakimi, Brahim Díaz, Yassine Bounou e uma defesa sólida, estão invictos na competição, com apenas um gol sofrido, e vão em busca da segunda conquista. Do outro, os camaroneses vão com Carlos Baleba e Bryan Mbeumo para eliminar os donos da casa e seguir com o sonho do hexa.

A partida será realizada no Prince Moulay Abdellah Stadium, na sexta-feira (9), às 16h.

Brahim Díaz comemora gol marcado por Marrocos contra Mali, na Copa Africana de Nações (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

Argélia x Nigéria

Na mesma chave de Marrocos e Camarões, Argélia e Nigéria irão se enfrentar em jogo marcado por "ataque forte contra defesa forte". Os nigerianos, comandados por Victor Osimhen, já marcaram 12 gols na Copa Africana, enquanto os argelinos sofreram apenas um, na partida em que escalou os reservas, incluíndo o goleiro Luca Zidane, filho de Zinedine Zidane.

O duelo será realizado no Prince Moulay Abdellah Stadium, na sexta-feira (9), às 16h. Marrakech Stadium, no sábado (10), às 13h. Os argelinos buscam o terceiro título, já os nigerianos, o tetra.

Osimhen em ação pela Nigéria (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

Egito x Costa do Marfim

Do outro lado da chave, Egito e Costa do Marfim farão jogo duro em busca de uma vaga na semifinal. De um lado, os egípcios contam com Mohamed Salah, astro da seleção, que já marcou três vezes na competição, para conquistar a competição pela oitava vez e ampliar sua soberania como o maior campeão. Já os marfinenses, atuais campeões da competição, contam com uma equipe jovem, recheado de jogadores que estão nos principais clubes da Europa e que vão em busca do tetra dos Elefantes.

A partida será realizada no Stade d'Agadir, no sábado (10), às 16h.

Salah pelo Egito (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Mali x Senegal

A outra partida das quartas de final será disputada entre Mali e Senegal. Os malianos se tornaram surpresa da competição, após desbacarem a Tunisia nas oitavas de final, e seguirem com o sonho do título inédito. Já os senegalenses, contam com diversos jogadores que estavam na conquista de 2021, como Édouard Mendy e Sadio Mané, que ajudaram a seleção em busca da segunda taça da competição.

A partida será realizada no Grand Stade de Tanger, na sexta-feira (9), às 13h.

Brasil e Senegal em amistoso pré Copa Africana (Foto: Ian Kington/AFP)<br>

