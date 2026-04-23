A saída de Griezmann ao fim da temporada já tem um nome cotado para ocupar seu lugar no Atlético de Madrid. Pelo menos é o que indica o jornal espanhol "Marca", que aponta o meia-atacante Julian Brandt, do Borussia Dortmund, como o favorito para reforçar o ataque colchonero na próxima temporada.

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O alemão de 29 anos está em fim de contrato com o clube alemão – o vínculo termina em 30 de junho – e já comunicou que não vai renovar. Com isso, o Atlético enxerga uma oportunidade de mercado: contratar um jogador experiente, com mais de uma década de Bundesliga nas pernas, sem precisar pagar um centavo por ele. Naturalmente, como é de praxe nesse tipo de negociação, o acordo deve incluir um bônus de assinatura e um salário elevado.

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De acordo com o Marca, o diretor esportivo do Atlético, Mateu Alemany, está acompanhando de perto os desdobramentos. Brandt não é o único nome na lista, mas, neste momento, é o preferido.

Brandt é o perfil que o Atlético de Madrid busca

O meia-atacante soma 11 gols e três assistências em 37 jogos nesta temporada pelo Dortmund. Os números, porém, ficam ainda mais impressionantes quando se olha para o histórico: desde que chegou ao clube alemão, em 2019, são 57 gols e 69 assistências em 303 partidas. Antes disso, pelo Bayer Leverkusen, foram 42 gols e 52 assistências em 215 jogos. Somando a passagem pelo Wolfsburg, o alemão já ultrapassou a marca de 500 jogos na carreira, com mais de 100 gols e mais de 100 assistências.

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Julian Brandt em ação pelo Borussia Dortmund, na temporada passada (Foto: Rich Graessle/Icon Sportswire)

A decisão de Brandt de não renovar com o Dortmund não foi de última hora. Após a 25ª rodada da Bundesliga, ele e seu pai – que também é seu agente – se reuniram com o técnico Niko Kovac e o diretor esportivo Sebastian Kehl para comunicar a decisão. Lars Ricken, outro dirigente do clube, confirmou a notícia publicamente.

O Atlético, no entanto, não está sozinho nessa disputa. O Arsenal também é um dos interessados e deve entrar em campo para tentar convencer o jogador. Os dois clubes, aliás, se enfrentaram nesta temporada pela Champions League.

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