Conheça Luany, autora de golaço do Brasil contra a Argentina

A Seleção Brasileira Feminina está enfrentando a Argentina neste sábado (10), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em amistoso da Data Fifa que faz parte da preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil. O gol que abriu o placar do clássico foi marcado por Luany, atacante do Atlético de Madrid, da Espanha.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Campeã da Copa América Feminina de 2025 com a Seleção Brasileira, a jogadora de 23 anos construiu sua carreira entre o futebol brasileiro, os Estados Unidos e a Espanha. O gol diante das argentinas coloca a atacante em evidência em um período importante para a equipe comandada por Arthur Elias, que busca chegar ao Mundial em condições de disputar o título.

continua após a publicidade

Veja o gol da Luany:

Conheça Luany, atacante da Seleção Brasileira

Luany Vitória da Silva Rosa nasceu em 3 de fevereiro de 2003 e atua como meio-campista e atacante. A jogadora carioca, teve passagem pela base do Fluminense, mas iniciou a carreira profissional no Grêmio, no futebol brasileiro, antes de se transferir para o OL Reign, dos Estados Unidos, em fevereiro de 2023.

Sem entrar em campo pela equipe norte-americana, Luany foi emprestada ao Madrid CFF em agosto de 2023. A passagem pelo futebol espanhol marcou uma nova etapa da carreira da brasileira, que seguiu atuando na Europa antes de chegar ao Atlético de Madrid, clube que defende atualmente.

continua após a publicidade

Trajetória na Seleção Brasileira

Antes de ganhar espaço na equipe principal, Luany representou o Brasil nas categorias de base. Em 2022, integrou a Seleção Brasileira Sub-20 campeã do Sul-Americano da categoria e disputou a Copa do Mundo Feminina Sub-20, realizada naquele mesmo ano.

Na equipe principal, a atacante fez parte do grupo campeão da Copa América Feminina de 2025. Agora, participa do ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2027, que terá o Brasil como sede.

continua após a publicidade

Luany em ação pela Seleção Brasileira (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

Brasil se prepara para a Copa do Mundo de 2027

O amistoso contra a Argentina integra a programação da Seleção Brasileira durante a Data Fifa de outubro. Além do clássico no Beira-Rio, as equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Os dois confrontos fazem parte da preparação brasileira para o Mundial de 2027.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.