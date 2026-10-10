Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Conheça Luany, autora de golaço do Brasil contra a Argentina

Jogadora marcou contra a Argentina em amistoso no Beira-Rio

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 17:28
Supervisionado porAndré Carbone,
Favorite o Lance! no Google
Luany Brasil
Luany em ação pela Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira Feminina está enfrentando a Argentina neste sábado (10), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em amistoso da Data Fifa que faz parte da preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil. O gol que abriu o placar do clássico foi marcado por Luany, atacante do Atlético de Madrid, da Espanha.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Campeã da Copa América Feminina de 2025 com a Seleção Brasileira, a jogadora de 23 anos construiu sua carreira entre o futebol brasileiro, os Estados Unidos e a Espanha. O gol diante das argentinas coloca a atacante em evidência em um período importante para a equipe comandada por Arthur Elias, que busca chegar ao Mundial em condições de disputar o título.

continua após a publicidade

Veja o gol da Luany:

Conheça Luany, atacante da Seleção Brasileira

Luany Vitória da Silva Rosa nasceu em 3 de fevereiro de 2003 e atua como meio-campista e atacante. A jogadora carioca, teve passagem pela base do Fluminense, mas iniciou a carreira profissional no Grêmio, no futebol brasileiro, antes de se transferir para o OL Reign, dos Estados Unidos, em fevereiro de 2023.

Sem entrar em campo pela equipe norte-americana, Luany foi emprestada ao Madrid CFF em agosto de 2023. A passagem pelo futebol espanhol marcou uma nova etapa da carreira da brasileira, que seguiu atuando na Europa antes de chegar ao Atlético de Madrid, clube que defende atualmente.

continua após a publicidade

Trajetória na Seleção Brasileira

Antes de ganhar espaço na equipe principal, Luany representou o Brasil nas categorias de base. Em 2022, integrou a Seleção Brasileira Sub-20 campeã do Sul-Americano da categoria e disputou a Copa do Mundo Feminina Sub-20, realizada naquele mesmo ano.

Na equipe principal, a atacante fez parte do grupo campeão da Copa América Feminina de 2025. Agora, participa do ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2027, que terá o Brasil como sede.

continua após a publicidade
Luany Brasil
Luany em ação pela Seleção Brasileira (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

Brasil se prepara para a Copa do Mundo de 2027

O amistoso contra a Argentina integra a programação da Seleção Brasileira durante a Data Fifa de outubro. Além do clássico no Beira-Rio, as equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Os dois confrontos fazem parte da preparação brasileira para o Mundial de 2027.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Brendan Hunt, Tanya Reynolds e Jason Sudeikis na quarta temporada de Ted Lasso

Futebol Feminino

'Ted Lasso' e a exposição de uma realidade difícil de ser refletida

Há 5 horas
Tainá Maranhão e Kerolin durante Brasil x Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)

Futebol Feminino

Cara a cara da Seleção Brasileira Feminina: quem são e onde jogam

Há 10 horas
Taça do Brasileirão 2026

Futebol Nacional

CBF divulga calendário do futebol masculino de 2027 com pausa para a Copa do Mundo Feminina

Há 21 horas
Brasil x Argentina

Onde Assistir

Brasil x Argentina: onde assistir ao jogo da Seleção Feminina

Há 1 dia
Marta em documentário para a Netflix

Fora de Campo

Netflix anuncia documentário sobre Marta

Há 1 dia
Copa do Mundo Feminina

Futebol Feminino

Copa do Mundo Feminina registra recorde de candidaturas para ser voluntário

Há 2 dias
Mais LANCE!
Isa Haas sorri com camisa laranja da Seleção

Isa Haas volta ao Rio Grande do Sul com a Seleção e relembra início da carreira

Imagem da taça do Brasileirão Feminino antes da grande decisão entre São Paulo e Corinthians

Brasileirão Feminino bate recordes de audiência em temporada histórica de 2026

Yanne, de cabelo preso, sorridente com casaco da Seleção Brasileira

Yanne, goleira da Seleção, fala sobre primeira convocação e sonho da Copa de 2027

Foto do estádio da Beira-Rio

Brasil joga em palcos da Copa de 2027 em reta final antes do Mundial

Thumb do programa A Copa é Delas

A Copa é Delas: segundo episódio mira Maracanã, rivais e Gio Garbelini; assista agora mesmo

Elenco das Brabas durante a final do Brasileirão 2026.

Corinthians acerta salários do elenco feminino às vésperas da Libertadores

Carol Gil, zagueira do São Paulo, é convocada para Seleção

Seleção Brasileira: Carol Gil, do São Paulo, é convocada na vaga de Thais Ferreira

Jogadoras da Seleção Feminina durante chegada ao hotel

Seleção Brasileira inicia preparação para dois clássicos contra a Argentina; veja fotos

Tricolor faturou quantia milionária e uma classificação direta à Libertadores Feminina (Foto: Theo Daolio /Modus Focus/Folhapress)

São Paulo fatura premiação milionária com título do Brasileirão Feminino

São Paulo conquisa título do Brasileirão feminino sobre o Corinthians no Morumbi

São Paulo conquista taça no Morumbi e entra para lista de campeões do Brasileirão Feminino

Jogadoras do São Paulo comemoram título do Brasileirão Feminino

São Paulo quebra jejum e conquista o Brasileirão Feminino contra o Corinthians

BRASILEIRO FEMININO 2026, SAO PAULO X CORINTHIANS

São Paulo x Corinthians: veja os gols da final do Brasileirão feminino

Por meio das redes sociais, clube anunciou o recorde atingido (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo x Corinthians: final do Brasileirão Feminino atinge marco histórico