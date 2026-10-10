Conheça Luany, autora de golaço do Brasil contra a Argentina
Jogadora marcou contra a Argentina em amistoso no Beira-Rio
A Seleção Brasileira Feminina está enfrentando a Argentina neste sábado (10), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em amistoso da Data Fifa que faz parte da preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil. O gol que abriu o placar do clássico foi marcado por Luany, atacante do Atlético de Madrid, da Espanha.
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Campeã da Copa América Feminina de 2025 com a Seleção Brasileira, a jogadora de 23 anos construiu sua carreira entre o futebol brasileiro, os Estados Unidos e a Espanha. O gol diante das argentinas coloca a atacante em evidência em um período importante para a equipe comandada por Arthur Elias, que busca chegar ao Mundial em condições de disputar o título.
Veja o gol da Luany:
Conheça Luany, atacante da Seleção Brasileira
Luany Vitória da Silva Rosa nasceu em 3 de fevereiro de 2003 e atua como meio-campista e atacante. A jogadora carioca, teve passagem pela base do Fluminense, mas iniciou a carreira profissional no Grêmio, no futebol brasileiro, antes de se transferir para o OL Reign, dos Estados Unidos, em fevereiro de 2023.
Sem entrar em campo pela equipe norte-americana, Luany foi emprestada ao Madrid CFF em agosto de 2023. A passagem pelo futebol espanhol marcou uma nova etapa da carreira da brasileira, que seguiu atuando na Europa antes de chegar ao Atlético de Madrid, clube que defende atualmente.
Trajetória na Seleção Brasileira
Antes de ganhar espaço na equipe principal, Luany representou o Brasil nas categorias de base. Em 2022, integrou a Seleção Brasileira Sub-20 campeã do Sul-Americano da categoria e disputou a Copa do Mundo Feminina Sub-20, realizada naquele mesmo ano.
Na equipe principal, a atacante fez parte do grupo campeão da Copa América Feminina de 2025. Agora, participa do ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2027, que terá o Brasil como sede.
Brasil se prepara para a Copa do Mundo de 2027
O amistoso contra a Argentina integra a programação da Seleção Brasileira durante a Data Fifa de outubro. Além do clássico no Beira-Rio, as equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.
Os dois confrontos fazem parte da preparação brasileira para o Mundial de 2027.
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