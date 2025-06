A treinadora Camilla Orlando comandou o treino da Seleção Brasileira sub-20 nesta sexta-feira (27), no CT Dartanhã, em Guararema (SP). Ela concilia o comando técnico do Brasil com a equipe principal do Palmeiras.

Com a data Fifa e proximidade com a Copa América feminina, as competições foram paralisadas e Camilla tem se dedicado de forma integral à Seleção. Ela deixará o comando do Alviverde até o fim de dezembro.

Projeto social de futebol feminino revela talentos para o Corinthians e escolas dos EUA

Seleção sub-20 aproveita data Fifa para treinar

Mesmo sem competições próximas, a Seleção sub-20 está em período de treinamento entre os dias 24 de junho e 2 de julho. O grupo reúne 26 atletas para atividades focadas em aperfeiçoamento técnico, tático e físico.

Na última Copa do Mundo da modalidade, em 2024, o Brasil caiu para a campeã, a Coreia do Norte. Nas quartas de final, as coreanas venceram por 1 a 0 e eliminaram a Seleção. No mesmo ano, o Brasil sagrou-se campeão do Sul-Americano sub-20 pela décima vez.

Seleção Brasileira feminina sub-20 no CT Dartanhã, em Guararema, SP. (Foto: Mauro Horita)

Lista de convocadas para sub-20

GOLEIRAS

Ana Morganti - Corinthians

Camilly - Internacional

Eluiza - São Paulo

Josi Bencke - Grêmio

DEFENSORAS

Allyne Vithorya - Grêmio

Ana Beatriz - São Paulo

Leandra - Santos

Sofia Chaves - Flamengo

Maria Clara - Sport

Bela Araújo - Beach FC (EUA)

Sophia - Fluminense

MEIO-CAMPISTAS

Emykaelle - Internacional

Emilly - Flamengo

Evelin Bonifácio - Santos

Julia Pereira - São Paulo

Manu Olivan - Corinthians

Maria Eduarda - Ferroviária

Maria Vitória - São Paulo

Samara - Santos

Giovanna Iseppe - São Paulo

Luiza Aquino - Botafogo

ATACANTES