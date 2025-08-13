Diretor do Botafogo valoriza causas, mas alerta: ‘Não dá para abraçar tudo’
O diretor de marketing do Botafogo, Pedro Souto, explicou como o clube aborda causas sociais em palestra no palco do Lance! no Rio Inovation Week. O destaque ficou por conta da recente campanha veiculada na camisa dos jogadores profissionais do futebol masculino, "Números Quebrados". O clube chamou atenção para dados de uma pesquisa que mostram que a violência doméstica pode aumentar 38% em dias de jogos de futebol.
- Falar sobre a questão feminina no Botafogo não é novo. Não foi reativo. A gente tem se comunicado constantemente com isso. Hora delas. A gente entende que o futebol se equivoca com o público feminino e reforça a violência contra a mulher. Nosso projeto é tocado por mulheres. É uma Plataforma de conscientização.
A campanha contra a violência doméstica carregou o slogan "Os números não mentem. E ossos quebrados também não." O Botafogo redesenhou os números nos uniformes dos jogadores com base em radiografias de ossos fraturados por agressões.
Outras ações do Botafogo com o público feminino
Além da ação "Números Quebrados" realizada na partida entre Botafogo e Cruzeiro, no Nilton Santos, o Glorioso tem outras pautas que olham para as torcedoras do clube e para o público feminino, em geral.
- O Botafogo se tornando um ambiente seguro para mulheres. Nossas Sócias mulheres cresceram. O Público feminino cresceu. As ações têm, sim, geração possível de receita, mas não é o objetivo final. O clube não faz por moda - começou Léo, diretor do Botafogo
- A gente já tem delegacia de atendimento à mulher porque sabe que tem violência. Já banimos sócios por isso. A gente usa o futebol como plataforma para chamar atenção de maneira viral. Tem outras causas importantes que não estão no nosso radar, não dá pro clube abraçar tudo - concluiu o diretor.
