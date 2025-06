A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, neste sábado (14), que Camilla Orlando, treinadora do Palmeiras, é a nova comandante da Seleção Brasileira feminina sub-20. A profissional concilia o comando dos dois até o final de 2025, quando passará a treinar apenas a categoria de base da Amarelinha.

Camilla está no Palmeiras desde novembro de 2023 no Verdão e conquistou, em 2024, o título do Campeonato Paulista feminino. Anteriormente, foi campeã do primeiro Brasileirão sub-18 feminino, em 2019, pelo Internacional. Em 2020, assumiu o Red Bull Bragantino e levou o Brasileirão feminino A2 de 2021. No ano seguinte, comandou a seleção dos Emirados Árabes por uma temporada, mas voltou ao Brasil para treinar o Real Brasília.

A técnica Camilla Orlando, nova comandante da Seleção Brasileira feminina sub-20, treinando o Palmeiras (Reprodução: Instagram/@camillaorlando)

Orlando comentou o sonho de estar na Seleção e prometeu foco e trabalho na sequência dos compromissos pelo clube e pela Amarelinha:

– Estar no Palmeiras é a realização de um sonho, e assumir a Seleção Brasileira Sub-20 é, sem dúvida, mais um sonho que se torna realidade. Me dedico diariamente, com muito compromisso, ao desenvolvimento do futebol feminino, sempre acreditando que a formação de atletas é o melhor caminho para o crescimento da modalidade. Agora, é hora de muito trabalho, foco e dedicação pelo futebol feminino brasileiro. Também sigo determinada a buscar, com o clube, as metas traçadas no início do ano, com o mesmo foco e entrega de sempre – disse Camilla, ao site do Palmeiras.

No Palmeiras, o próximo desafio é na quarta-feira (18), às 15h, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão feminino, na Ilha do Retiro. Já pela seleção, a treinadora terá a disputa do Sul-Americano da categoria, em 2026, como a primeira competição oficial.