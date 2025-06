A Seleção Brasileira feminina entra em campo nesta sexta-feira (27), às 16h10 (horário de Brasília), contra a França, em amistoso preparatório para a Copa América. Autora do gol que eliminou as francesas nos Jogos de Paris, a atacante Gabi Portilho está de volta à Seleção e tem expectativa de mais uma vitória brasileira.

Ex-Corinthians e atualmente no Gotham City, dos Estados Unidos, Portilho lembra com detalhes do último confronto, vencido pelo Brasil por 1 a 0.

— Foi o gol mais especial da minha vida, com certeza. Aquele jogo ficou marcado. Foi um jogo muito difícil, claro que eu fiz o gol, mas a Lorena também pegou um pênalti. Ganhar da França, na casa delas, em uma Olimpíada, na quartas de final, foi muito importante. As coisas mudaram, mais de um ano se passou, a gente evolui, a França também, o futebol é assim, então vai ser um reencontro muito legal (...) Reencontrar a França, dentro de casa de novo, espero que a gente possa fazer o que fizemos nas Olimpíadas, que é vencer elas — declarou Portilho.

Gabi Portilho está de volta à Seleção e deve jogar amistoso Brasil x França. (Foto: Lívia Villas Boas)

Fora das últimas listas de Arthur Elias por lesão, Gabi Portilho retorna à amarelinha às vésperas da Copa América, que inicia em 12 de julho. Para ela, o grupo tem se fortalecido e chega forte na briga pela nona taça continental.

— Nós vamos muito bem preparadas, apesar dos poucos dias de treino para um jogo difícil. Isso faz a gente crescer e amadurecer. Nós criamos uma 'casca' e acho que até a Copa América também teremos uns dias para nos prepararmos melhor e acho que vamos chegar super bem. É uma Seleção bem mais madura, preparada — analisou a atacante.

França tem vantagem no retrospecto com Brasil

Apesar da vitória histórica nas Olimpíadas, as francesas levam vantagem no retrospecto do confronto. No total, são 13 partidas com sete vitórias da França, cinco empates e apenas um triunfo das brasileiras.

Confira as informações do amistoso feminino entre França e Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

FRANÇA X BRASIL - AMISTOSO INTERNACIONAL