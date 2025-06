Com o fim da primeira fase do Brasileirão Feminino 2025, mais duas demissões agitaram o cenário técnico: Jéssica de Lima deixou o comando da Ferroviária, enquanto Hoffmann Tulio foi desligado do Fluminense. Ao todo, seis dos 16 clubes da elite nacional trocaram de treinador ao longo da competição.

A maioria das mudanças se concentrou entre as equipes da parte de baixo da tabela — casos de Internacional, Grêmio e 3B da Amazônia. Rebaixado à Série A2, o 3B foi o time com maior instabilidade no comando técnico, com três técnicos diferentes apenas no mês de abril.

Entre os classificados para as quartas de final, apenas Flamengo e Ferroviária alteraram seus comandos técnicos durante o torneio. Já o Fluminense, que brigou até a última rodada por uma vaga no mata-mata, optou pela saída de Hoffmann Tulio após o encerramento da primeira fase.

Jéssica de Lima estava no comando da Ferroviária desde 2022. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)

🔁 Clubes que trocaram de técnico neste Brasileirão

Flamengo

▪️ Saiu: Maurício Salgado

▪️ Entrou: Rosana Augusto Internacional

▪️ Saiu: Jorge Barcellos

▪️ Entrou: Maurício Salgado Grêmio

▪️ Saiu: Thaissan Passos

▪️ Entrou: Cyro Leães 3B da Amazônia

▪️ Saiu: Zé Roberto

▪️ Passagem curta de Paulo Morgado

▪️ Atual: Bosco Brasil Bindá Ferroviária

▪️ Saiu: Jéssica de Lima

▪️ Atual: Rogério Cuniyochi (interino) Fluminense

▪️ Saiu: Hoffmann Tulio

▪️ Clube ainda não anunciou novo treinador

Treinadores mais longevos da Brasileirão

Com a demissão de Jéssica de Lima da Ferroviária, três treinadores lideram o ranking de trabalhos mais longevos da competição. São eles: Jorge Victor, do América-MG, Thiago Viana, do São Paulo, e Humberto Simão, do Red Bull Bragantino.

O técnico Jorge Victor, do América Mineiro, está desde 5 de setembro de 2022 à frente das Spartanas. Ele tem contrato até o fim de 2025.

Em dezembro de 2022, o São Paulo promoveu o então treinador das categorias de base, Thiago Viana, para a equipe principal.

No comando do Red Bull Bragantino desde setembro de 2023, Humberto Simão renovou com o Massa Bruto até dezembro de 2026.

🥇 1º lugar – Jorge Victor (América-MG)

📅 Desde: setembro de 2022

setembro de 2022 📌 Comanda a equipe há quase dois anos completos, sendo o treinador mais longevo entre os clubes da Série A1.

🥈 2º lugar – Thiago Viana (São Paulo)

📅 Desde: 22 de dezembro de 2022

22 de dezembro de 2022 📌 Assume o posto de segundo mais antigo no cargo, com cerca de um ano e meio de trabalho contínuo.

🥉 3º lugar – Humberto Simão (Red Bull Bragantino)