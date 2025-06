França x Brasil feminino: onde assistir e prováveis escalações

Em último amistoso antes do início da Copa América feminina, o Brasil enfrenta a França nesta sexta-feira (27), às 16h10 (horário de Brasília), no Estádio dos Alpes, em Grenoble, na França. O amistoso terá transmissão do Sportv e Globoplay.

Será o reencontro entre francesas e brasileiras desde os Jogos de Paris de 2024. Na ocasião, o Brasil eliminou a França em casa, com estádio lotado, com gol de Gabi Portilho.

Mandante no duelo, a França vive grande fase. A equipe está classificada para as semifinais da Nations League e se prepara para a disputa da Eurocopa. Na última vez que entrou em campo, goleou a Bélgica por 5 a 0, durante amistoso em 20 de junho.

Desde a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, em 2024, a Seleção feminina fez oito jogos, com uma derrota, um empate e seis vitórias. Na última data-Fifa, em maio e junho, venceu o Japão duas vezes e subiu para a quarta colocação do ranking de seleções da Fifa. Em julho, a Seleção disputa a Copa América feminina, no Equador, em busca do nono título do torneio.

Treino da Seleção feminina na França. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Confira as informações do amistoso feminino entre França e Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

FRANÇA X BRASIL - AMISTOSO INTERNACIONAL

🏆 Amistoso internacional

📆 Data e horário : sexta-feira (27), às 16h10 (horário de Brasília)

: sexta-feira (27), às 16h10 (horário de Brasília) 📍 Local : Estádio dos Alpes, em Grenoble, na França

: Estádio dos Alpes, em Grenoble, na França 📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Globoplay (para assinantes)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FRANÇA (Técnico: Laurent Bonadéi):

Picaud; Élisa De Almeida, Bathy, A. Sombath, Bacha; Geyoro, O. Jean-Francois, Karchaoui, K. Gago; Malard e Katoto.

BRASIL (Técnico Arthur Elias):

Lorena; Fê Palermo, Isa Haas, Tarciane e Yasmim; Duda Sampaio, Angelina, Luany e Dudinha; Kerolin e Gio (Gabi Portilho).