O Bahia anunciou a contratação da lateral-direita Isa Fernandes, de 28 anos, para reforçar o elenco em um momento decisivo da temporada. A jogadora estava sem clube e chega para disputar Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Baiano.

Isa treina com a equipe, mas ainda não há confirmação se estará à disposição do técnico Felipe Freitas para o duelo desta sexta-feira (15), contra o Corinthians, no Pacaembu, pelo jogo de volta das quartas de final.

— Chego muito motivada para esse período da temporada. São grandes competições e jogos importantes nessa fase de mata-mata, e estou pronta para encarar esses desafios. Sei da importância de cada detalhe e estou aqui para contribuir com garra, dedicação e muita entrega — destaca a defensora.

Isa Fernandes quer agregar ao Bahia

Experiente, a atleta tem passagens por clubes como Ferroviária, onde conquistou Copa Libertadores e Brasileirão, Grêmio, Cruzeiro e, mais recentemente, Red Bull Bragantino.

— Fui muito bem recebida pelo grupo e pela comissão técnica, o que me deixou ainda mais motivada. O que mais me chamou atenção foi a estrutura do clube, excelente e com todo suporte para que possamos render o melhor. Minhas expectativas são as melhores possíveis: quero ajudar dentro e fora de campo e, principalmente, conquistar títulos com essa camisa — completa a lateral.

Além do Brasileirão Feminino, as Mulheres de Aço encaram o Atlético Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Elas também brigam pelo título do campeonato estadual.

