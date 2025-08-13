Ingressos para Cruzeiro x Bragantino, pelo Brasileiro feminino, estão à venda
Segundo jogo pelas quartas de final será domingo (17), às 10h30, no Independência
- Matéria
- Mais Notícias
Os ingressos para o segundo jogo entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino estão à venda. A partida será disputada domingo (17), às 10h30, na Arena Independência.
Relacionadas
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
O primeiro confronto entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino terminou empatado por 0 a 0 domingo (10), no Estádio Canindé, em São Paulo. Novo empate, por qualquer placar, leva a definição do classificado para os pênaltis. Quem passar enfrentará o vencedor de Palmeiras e Flamengo – no primeiro jogo, em Volta Redonda (RJ), o time rubro-negro venceu por 3 a 2 e agora joga pelo empate, também domingo (17), no mesmo horário, na Arena Barueri.
Os ingressos para Cruzeiro x Red Bull Bragantino custam R$ 40 (a inteira) e R$ 20 (meia). Sócios do programa 5 Estrelas também pagam R$ 20. A torcida cruzeirense vai ocupar o setor Especial Pitangui, com entrada pelo portão 3.
Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Bragantino é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de cinco ingressos por CPF.
O espaço destinado aos torcedores do Red Bull Bragantino será a Arquibancada Visitante, com acesso pelo portão C, na rua Pitangui. Não haverá venda física nas bilheterias do estádio.
➡️Atacante colombiano está próximo de acerto com o Cruzeiro
Cruzeiro tenta superar Bragantino para chegar a inédita semifinal do Brasileirão
O Cruzeiro, sob o comando do técnico Jonas Urias, fez a melhor campanha na primeira fase do Brasileirão, com 36 pontos em 15 jogos, e tenta chegar à semifinal pela primeira vez. O Red Bull Bragantino terminou a fase inicial em oitavo lugar, com 20 pontos.
Os outros confrontos das quartas de final são: Corinthians x Bahia, sexta-feira (15), no Pacaembu, depois de vitória do Timão por 2 a 1 no jogo de ida; e São Paulo x Ferroviária, sábado (16), no Morumbi, depois de 0 a 0 em Araraquara (SP).
- Matéria
- Mais Notícias