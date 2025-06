Focado na formação e no desenvolvimento de jogadoras, o projeto "Em Busca de uma Estrela" realizou nesta terça-feira (24) a terceira edição do seu Draft, evento que marca o encerramento de mais um ciclo de trabalho e o encaminhamento das atletas a novos desafios.

A iniciativa, totalmente gratuita, tem duração de um ano e atende 120 meninas, entre crianças e adolescentes. O objetivo é promover o desenvolvimento humano e esportivo por meio do futebol, oferecendo um ambiente seguro e estruturado para a prática da modalidade.

Durante o Draft, as jogadoras foram encaminhadas para clubes como Corinthians, São Paulo, Ferroviária, PSG Academy, Centro Olímpico, SESI-SP, São Caetano, Andreense e Sfera FC, no futebol de campo; além do Taboão Magnus, no futsal. Algumas atletas também receberam oportunidades em colégios dos Estados Unidos, com foco em alto rendimento no futebol feminino e educação de qualidade.

— Para a gente o Draft é o grande momento do projeto, é quando a gente vê a conclusão do trabalho. Nós tivemos um número significativo de meninas para os clubes, que são nossos "clientes", a gente forma para eles. Agora vamos começar mais um buscando resultado parecido e continuar colaborando com a cadeia do futebol feminino — diz Anderson Rubinatto, idealizador do Estrelas.

➡️ Projeto ‘Estrelas’, de apoio ao futebol feminino, representa o Brasil na Copa do Mundo de Projetos Sociais

Tamires elogia iniciativa de futebol feminino

Apoiadora do projeto, a lateral-esquerda Tamires, do Corinthians, esteve no evento e comparou a estrutura com a que teve no seu início no futebol.

— Era totalmente diferente (de quando eu comecei). Não tinha nem início de projeto a respeito do futebol feminino, a gente teve que galgar, tivemos que tentar. Eu decidi que seria jogadora aos 13 anos mas vim para São Paulo tentar ser profissional aos 15 e o único projeto que tinhas era o Juventus da Mooca, com a Magali. — relembra a jogadora.

— Depois de 20 anos ver tudo isso acontecendo é sensacional. E poder fazer parte disso, sendo atleta também, poder ver as meninas de 8 anos podendo ter local de treinamento é incrível. Só tem a agradecer aos patrocinadores e todo o staff — completa Tamires.

Tamires é apoiadora do projeto "Em busca de uma estrela". (Foto: Em busca de uma estrela/Divulgação)

Como funciona

O projeto "Em Busca de uma Estrela" existe há apenas três anos, mas já demonstra resultados expressivos dentro e fora de campo. Com treinos realizados de segunda a sexta-feira, as atletas contam com uma estrutura completa, que inclui acompanhamento de profissionais de fisioterapia, nutrição, assistência social e psicologia, além de transporte gratuito da estação de metrô até o local dos treinos.

Atualmente, o projeto atende meninas das categorias sub-10 ao sub-17, que participam de competições e campeonatos. A seleção das jogadoras é feita por meio de peneiras realizadas em diversas regiões da cidade de São Paulo.

Mais do que formar atletas, o "Em Busca de uma Estrela" busca aproximar as meninas do universo esportivo profissional. As participantes têm acesso a palestras, visitas a empresas parceiras, encontros com jogadoras profissionais, e estiveram presentes, por exemplo, nas arquibancadas do amistoso entre a Seleção Brasileira feminina e o Japão, realizado na Neo Química Arena, em maio.

Na temporada 2024/25, o projeto se prepara para representar o Brasil na Copa do Mundo de Projetos Sociais, que será disputada em 2026, no México. Além da competição internacional, a iniciativa planeja fortalecer ainda mais o seu eixo educacional, com a implementação de reforço escolar e acompanhamento do desempenho acadêmico das atletas.

