O Corinthians iniciou nesta quarta-feira (13) a venda de ingressos para o jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2025 contra o Bahia. A partida será na próxima sexta-feira (15), às 21h, na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP).

As entradas podem ser adquiridas exclusivamente online pelo site www.fieltorcedor.com.br, sem bilheteria física. A abertura da venda será às 10h para os membros adimplentes e às 12h para o público em geral, com ingressos sujeitos à disponibilidade. Os valores para o setor Oeste são: Norte – R$ 30, Leste – R$ 40, Oeste descoberta – R$ 40 e Oeste coberta – R$ 60.

Corinthians e Bahia decidem vaga na semifinal

A partida é decisiva para as equipes. No primeiro confronto, em Sergipe, as Brabas venceram por 2 a 1, com gols de Gi Fernandes e Gabi Zanotti. Rhaizza marcou para as Mulheres de Aço.

Para avançar às semifinais, basta um empate para o Timão. Já o Bahia precisa reverter o placar para seguir na competição. Se vencer por apenas um gol de diferença, a vaga será decidida nas penalidades.

Como comprar ingresso para Corinthians x Bahia

A venda será escalonada: primeiro para membros do Fiel Torcedor e, em seguida, para o público em geral. A a compra exige cadastro completo, biometria facial obrigatória e é limitada a um ingresso por CPF.

Detalhes da venda:

Exclusivamente online: www.fieltorcedor.com.br. Não haverá bilheteria física.

Pontos para o Fiel Torcedor na compra.

Datas e horários:

10h: abertura para membros adimplentes do Fiel Torcedor.

12h: abertura para torcedores em geral (ingressos sujeitos à disponibilidade).

Descontos:

Membros do Fiel Torcedor têm até 33% de desconto.

Valores por setor (somente setor Oeste)

Norte: R$ 30

Leste: R$ 40

Oeste descoberta: R$ 40

Oeste coberta: R$ 60