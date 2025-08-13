Corinthians inicia venda de ingressos para jogo contra o Bahia pelo Brasileirão Feminino
Times se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 21h (horário de Brasília)
O Corinthians iniciou nesta quarta-feira (13) a venda de ingressos para o jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2025 contra o Bahia. A partida será na próxima sexta-feira (15), às 21h, na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP).
As entradas podem ser adquiridas exclusivamente online pelo site www.fieltorcedor.com.br, sem bilheteria física. A abertura da venda será às 10h para os membros adimplentes e às 12h para o público em geral, com ingressos sujeitos à disponibilidade. Os valores para o setor Oeste são: Norte – R$ 30, Leste – R$ 40, Oeste descoberta – R$ 40 e Oeste coberta – R$ 60.
Corinthians e Bahia decidem vaga na semifinal
A partida é decisiva para as equipes. No primeiro confronto, em Sergipe, as Brabas venceram por 2 a 1, com gols de Gi Fernandes e Gabi Zanotti. Rhaizza marcou para as Mulheres de Aço.
Para avançar às semifinais, basta um empate para o Timão. Já o Bahia precisa reverter o placar para seguir na competição. Se vencer por apenas um gol de diferença, a vaga será decidida nas penalidades.
Como comprar ingresso para Corinthians x Bahia
A venda será escalonada: primeiro para membros do Fiel Torcedor e, em seguida, para o público em geral. A a compra exige cadastro completo, biometria facial obrigatória e é limitada a um ingresso por CPF.
Detalhes da venda:
- Exclusivamente online: www.fieltorcedor.com.br. Não haverá bilheteria física.
- Pontos para o Fiel Torcedor na compra.
Datas e horários:
- 10h: abertura para membros adimplentes do Fiel Torcedor.
- 12h: abertura para torcedores em geral (ingressos sujeitos à disponibilidade).
Descontos:
- Membros do Fiel Torcedor têm até 33% de desconto.
Valores por setor (somente setor Oeste)
- Norte: R$ 30
- Leste: R$ 40
- Oeste descoberta: R$ 40
- Oeste coberta: R$ 60
