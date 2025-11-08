menu hamburguer
Semifinais do Carioca Feminino 2025: Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo decidem vagas na final

Equipes ficaram no empate nos jogos de ida

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 08/11/2025
05:13
Vasco e Flamengo decidem uma das vagas da final do Carioca Feminino. (Foto:Paula Reis / Flamengo)
imagem cameraVasco e Flamengo decidem uma das vagas da final do Carioca Feminino. (Foto: Paula Reis / Flamengo)
O Campeonato Carioca Feminino entra em clima de decisão neste sábado (8), com os jogos de volta das semifinais definindo as duas equipes que vão brigar pelo título estadual. Após empates na ida, Flamengo x Vasco e Fluminense x Botafogo voltam a se enfrentar em partidas que prometem equilíbrio e emoção.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

No primeiro confronto, disputado no último domingo (2), Flamengo e Vasco empataram por 2 a 2, assim como Fluminense e Botafogo, que ficaram no 1 a 1. Com os placares iguais, os duelos seguem totalmente abertos: quem vencer agora garante vaga na grande final.

O clássico dos milhões abre o dia, às 9h30, com o Flamengo recebendo o Vasco. A partida terá transmissão da FlaTV, no YouTube. À tarde, às 15h, será a vez do Fluminense encarar o Botafogo, com transmissão da FluTV, também no YouTube.

➡️ Deputado do RJ propõe PL de incentivo ao futebol feminino

Como foi Vasco e Flamengo pela semifinal do Carioca Feminino (ida)

Em jogo equilibrado pelas semifinais do Carioca Feminino, Vasco e Flamengo empataram por 2 a 2 no estádio Nivaldo Pereira. O Vasco abriu o placar logo aos oito minutos com Carolzinha, aproveitando rebote da goleira. O Flamengo empatou ainda no primeiro tempo com Núbia, de cabeça, após escanteio cobrado por Jucinara.

Na etapa final, o Rubro-Negro virou com Glaucia, que finalizou com precisão dentro da área. Porém, o Cruz-Maltino reagiu e empatou com Isa Matos, também de cabeça, após escanteio. Nos minutos finais, o Flamengo pressionou em busca da vitória, mas o placar permaneceu igual, deixando a decisão da vaga para o jogo de volta.

Foto: Paula Reis / CRF
Como foi Botafogo e Fluminense

No jogo de ida da semifinal do Carioca Feminino, Botafogo e Fluminense empataram por 1 a 1 no estádio Nilton Santos. As Gloriosas saíram na frente aos 18 minutos, com Natane marcando um belo gol olímpico. O Fluminense reagiu e pressionou ainda no primeiro tempo, mas parou em boas defesas da goleira Michelle e na trave.

Na etapa final, o Tricolor manteve o domínio da posse de bola e criou as melhores chances até empatar com Lelê, de cabeça, aos 24 minutos. O placar permaneceu igual, deixando tudo em aberto para o jogo de volta da semifinal.

fluminense botafogo carioca feminino
Jogadoras do Fluminense e do Botafogo dividem a bola em clássico pela semifinal do Caricoa Feminino (Foto: Marina Garcia/FFC)

