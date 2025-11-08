Semifinais do Carioca Feminino 2025: Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo decidem vagas na final
Equipes ficaram no empate nos jogos de ida
O Campeonato Carioca Feminino entra em clima de decisão neste sábado (8), com os jogos de volta das semifinais definindo as duas equipes que vão brigar pelo título estadual. Após empates na ida, Flamengo x Vasco e Fluminense x Botafogo voltam a se enfrentar em partidas que prometem equilíbrio e emoção.
No primeiro confronto, disputado no último domingo (2), Flamengo e Vasco empataram por 2 a 2, assim como Fluminense e Botafogo, que ficaram no 1 a 1. Com os placares iguais, os duelos seguem totalmente abertos: quem vencer agora garante vaga na grande final.
O clássico dos milhões abre o dia, às 9h30, com o Flamengo recebendo o Vasco. A partida terá transmissão da FlaTV, no YouTube. À tarde, às 15h, será a vez do Fluminense encarar o Botafogo, com transmissão da FluTV, também no YouTube.
➡️ Deputado do RJ propõe PL de incentivo ao futebol feminino
Como foi Vasco e Flamengo pela semifinal do Carioca Feminino (ida)
Em jogo equilibrado pelas semifinais do Carioca Feminino, Vasco e Flamengo empataram por 2 a 2 no estádio Nivaldo Pereira. O Vasco abriu o placar logo aos oito minutos com Carolzinha, aproveitando rebote da goleira. O Flamengo empatou ainda no primeiro tempo com Núbia, de cabeça, após escanteio cobrado por Jucinara.
Na etapa final, o Rubro-Negro virou com Glaucia, que finalizou com precisão dentro da área. Porém, o Cruz-Maltino reagiu e empatou com Isa Matos, também de cabeça, após escanteio. Nos minutos finais, o Flamengo pressionou em busca da vitória, mas o placar permaneceu igual, deixando a decisão da vaga para o jogo de volta.
Como foi Botafogo e Fluminense
No jogo de ida da semifinal do Carioca Feminino, Botafogo e Fluminense empataram por 1 a 1 no estádio Nilton Santos. As Gloriosas saíram na frente aos 18 minutos, com Natane marcando um belo gol olímpico. O Fluminense reagiu e pressionou ainda no primeiro tempo, mas parou em boas defesas da goleira Michelle e na trave.
Na etapa final, o Tricolor manteve o domínio da posse de bola e criou as melhores chances até empatar com Lelê, de cabeça, aos 24 minutos. O placar permaneceu igual, deixando tudo em aberto para o jogo de volta da semifinal.
