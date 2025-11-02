Botafogo e Fluminense empatam, e finalista será decidido em Laranjeiras
Jogo de volta será no sábado (8), com mando tricolor
No jogo de ida da semifinal do Carioca Feminino, Fluminense e Botafogo empataram em 1 a 1, no Nilton Santos. A partida aconteceu nesse domingo (2), com gols de Natane, que abriu o placar para as donas da casa, e Lelê, que deu números finais ao placar.
Com isso, a vaga na final será decidida no jogo de volta, marcado para o próximo sábado (8), às 15h, em Laranjereiras. Na outra semifinal, Vasco e Flamengo empataram em 2 a 2 no Nilvado Pereira
Como foi Botafogo e Fluminense
O primeiro tempo foi intenso como costumam ser os clássicos entre Botafogo e Fluminense. Quando tinham a bola, os times foram propositivos. Aos 18 minutos, em cobrança de escanteio, a lateral Natane bateu fechado e superou a goleira Cláudia com um gol olímpico para abrir o placar para as Gloriosoas.
Mas o Flu não se deixou abater e se lançou ao ataque, ficando perto de empatar o jogo em belo chute de Kamilla, que parou em defesaça de Michelle (que ainda contou com a trave para evitar o empate). Nos minutos finais da primeira etapa, o Tricolor cresceu no jogo e teve mais a bola, rondando a área rival, mas sem chances claras.
A segunda etapa começou como terminou a primeira, com superioridade tricolor, que teve grande chance em levantamento na área, mas a bola saiu rente a trave alvinegra. Precisando do resultado, o time de Saulo Silva seguiu controlando as ações do jogo, tendo bom volume ofensivo, que se traduziu no placar aos 24 minutos, com gol de cabeça de Lelê.
Ficha técnica
- Botafogo x Fluminense – Campeonato Carioca Feminino | Semifinal Ida
- Local: Estádio Nilton Santos
- Data e horário: 02/11/2025 às 15h
- Arbitragem: Fernando Fernandes de Souza Silva; Bárbara Maia Fraga e Paola Rodrigues José
- Cartões amarelos: Saulo (35'/1T)
- Gols: Natane (18/1T); Lelê (24/2T)
