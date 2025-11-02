No jogo de ida da semifinal do Carioca Feminino, Fluminense e Botafogo empataram em 1 a 1, no Nilton Santos. A partida aconteceu nesse domingo (2), com gols de Natane, que abriu o placar para as donas da casa, e Lelê, que deu números finais ao placar.

Com isso, a vaga na final será decidida no jogo de volta, marcado para o próximo sábado (8), às 15h, em Laranjereiras. Na outra semifinal, Vasco e Flamengo empataram em 2 a 2 no Nilvado Pereira

Natane comemora seu gol pelo Botafogo contra o Fluminense, na semifinal do Carioca Feminino (Foto: Arhur Barreto/BFR)

Como foi Botafogo e Fluminense

O primeiro tempo foi intenso como costumam ser os clássicos entre Botafogo e Fluminense. Quando tinham a bola, os times foram propositivos. Aos 18 minutos, em cobrança de escanteio, a lateral Natane bateu fechado e superou a goleira Cláudia com um gol olímpico para abrir o placar para as Gloriosoas.

Mas o Flu não se deixou abater e se lançou ao ataque, ficando perto de empatar o jogo em belo chute de Kamilla, que parou em defesaça de Michelle (que ainda contou com a trave para evitar o empate). Nos minutos finais da primeira etapa, o Tricolor cresceu no jogo e teve mais a bola, rondando a área rival, mas sem chances claras.

A segunda etapa começou como terminou a primeira, com superioridade tricolor, que teve grande chance em levantamento na área, mas a bola saiu rente a trave alvinegra. Precisando do resultado, o time de Saulo Silva seguiu controlando as ações do jogo, tendo bom volume ofensivo, que se traduziu no placar aos 24 minutos, com gol de cabeça de Lelê.

Ficha técnica

Botafogo x Fluminense – Campeonato Carioca Feminino | Semifinal Ida Local: Estádio Nilton Santos Data e horário: 02/11/2025 às 15h Arbitragem: Fernando Fernandes de Souza Silva; Bárbara Maia Fraga e Paola Rodrigues José Cartões amarelos: Saulo (35'/1T) Gols: Natane (18/1T); Lelê (24/2T)