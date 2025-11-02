menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Botafogo e Fluminense empatam, e finalista será decidido em Laranjeiras

Jogo de volta será no sábado (8), com mando tricolor

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/11/2025
17:15
fluminense botafogo carioca feminino
imagem cameraJogadoras do Fluminense e do Botafogo dividem a bola em clássico pela semifinal do Caricoa Feminino (Foto: Marina Garcia/FFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

No jogo de ida da semifinal do Carioca Feminino, Fluminense e Botafogo empataram em 1 a 1, no Nilton Santos. A partida aconteceu nesse domingo (2), com gols de Natane, que abriu o placar para as donas da casa, e Lelê, que deu números finais ao placar.

continua após a publicidade

Relacionadas

Com isso, a vaga na final será decidida no jogo de volta, marcado para o próximo sábado (8), às 15h, em Laranjereiras. Na outra semifinal, Vasco e Flamengo empataram em 2 a 2 no Nilvado Pereira

Natane comemora seu gol pelo Botafogo contra o Fluminense, na semifinal do Carioca Feminino
Natane comemora seu gol pelo Botafogo contra o Fluminense, na semifinal do Carioca Feminino (Foto: Arhur Barreto/BFR)

Como foi Botafogo e Fluminense

O primeiro tempo foi intenso como costumam ser os clássicos entre Botafogo e Fluminense. Quando tinham a bola, os times foram propositivos. Aos 18 minutos, em cobrança de escanteio, a lateral Natane bateu fechado e superou a goleira Cláudia com um gol olímpico para abrir o placar para as Gloriosoas.

continua após a publicidade

Mas o Flu não se deixou abater e se lançou ao ataque, ficando perto de empatar o jogo em belo chute de Kamilla, que parou em defesaça de Michelle (que ainda contou com a trave para evitar o empate). Nos minutos finais da primeira etapa, o Tricolor cresceu no jogo e teve mais a bola, rondando a área rival, mas sem chances claras.

A segunda etapa começou como terminou a primeira, com superioridade tricolor, que teve grande chance em levantamento na área, mas a bola saiu rente a trave alvinegra. Precisando do resultado, o time de Saulo Silva seguiu controlando as ações do jogo, tendo bom volume ofensivo, que se traduziu no placar aos 24 minutos, com gol de cabeça de Lelê.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ficha técnica

  1. Botafogo x Fluminense – Campeonato Carioca Feminino | Semifinal Ida
  2. Local: Estádio Nilton Santos
  3. Data e horário: 02/11/2025 às 15h
  4. Arbitragem: Fernando Fernandes de Souza Silva; Bárbara Maia Fraga e Paola Rodrigues José
  5. Cartões amarelos: Saulo (35'/1T)
  6. Gols: Natane (18/1T); Lelê (24/2T)
Lelê comemora seu gol pelo Fluminense contra o Botafogo, na semifinal do Carioca Feminino
Lelê comemora seu gol pelo Fluminense contra o Botafogo, na semifinal do Carioca Feminino (Foto: Marina Garcia/FFC

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias