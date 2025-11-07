Deputado do RJ propõe PL de incentivo ao futebol feminino

O futebol feminino no Rio de Janeiro pode ganhar um novo impulso nos próximos anos. O deputado Daniel Martins (União) apresentou na Assembleia Legislativa do Estado (Alerj) um Projeto de Lei que cria a Política Estadual de Fomento ao Futebol Feminino, com objetivo de ampliar acesso, estrutura e investimentos na modalidade.

continua após a publicidade

A iniciativa prevê a criação de um Comitê de Fomento, vinculado à Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, para supervisionar e coordenar as ações do programa.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O que diz a proposta para o futebol feminino

Entre as propostas, estão a obrigatoriedade da oferta de categorias femininas nos programas esportivos da rede estadual, a destinação mínima de 30% dos projetos em equipamentos públicos para iniciativas voltadas às mulheres e a criação de espaços específicos para a prática do futebol. Para Martins, o projeto é uma resposta à desigualdade histórica.

continua após a publicidade

— Sem estímulo, equipes femininas ficam fragilizadas, lutando por financiamento enquanto os times masculinos têm suporte garantido há anos. Precisamos oferecer oportunidades reais para nossas atletas — disse ele.

➡️ Seleção Brasileira confirma amistosos na Europa em dezembro

O texto seguirá para análise nas comissões da Alerj antes da votação em plenário, mas já sinaliza um passo importante para fortalecer o futebol feminino no estado.

continua após a publicidade

Governo federal também encaminha PL a favor da modalidade

O Governo Federal enviou em 12 de setembro à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei que estabelece o futebol feminino como prioridade da política esportiva nacional. A proposta, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última quarta (10), foi oficializada durante encontro com jogadoras, comissão técnica e autoridades no Palácio do Planalto.

A proposta busca garantir o direito constitucional ao esporte e implementar medidas de proteção e valorização das atletas.

O texto altera dispositivos da Lei nº 14.193/2021 (Sociedade Anônima do Futebol) e da Lei nº 14.597/2023 (Marco Regulatório do Futebol), com foco no fortalecimento da base e na profissionalização da modalidade.

Após tramitação no Congresso, caberá ao Ministério do Esporte regulamentar e aplicar a lei. Entre as principais diretrizes, o PL prevê: