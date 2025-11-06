Em clássico carioca, Flamengo vence Tijuca pela Superliga Feminina

O Sesc RJ Flamengo venceu o Tijuca Tênis Clube por 3 sets a 0, nesta quinta-feira (6), em partida realizada na casa das adversárias. Este foi o primeiro clássico carioca da temporada e o primeiro entre os dois clubes na Superliga Feminina. É a primeira vez que as tijucanas disputam a elite do voleibol nacional.

O Flamengo dominou o jogo, com superioridade técnica e garantiu a vitória com as parciais de 21/25, 20/25 e 24/26. O resultado garante o time como o único invicto na Superliga.

Como foi a partida?

O jogo começou equilibrado, com destaque para Simone Lee e Tainara, que impulsionaram o ataque rubro-negro. Pelo lado do Tijuca, Ivna e Ariele se destacaram na primeira parcial. Ivna marcou oito pontos e explorou bem o bloqueio adversário, mantendo o time próximo no placar, mesmo com alguns erros de recepção e saque da equipe.

Na segunda parcial, o Flamengo mostrou mais consistência e técnica. O Tijuca acumulou erros de saque e não conseguiu manter o ritmo. Simone Lee, em grande fase, fechou o set em 25/20 com um potente ataque.

No terceiro set, as tijucanas começaram melhor e chegaram a liderar o placar pela primeira vez, mas não sustentaram a vantagem. Tainara marcou dois aces consecutivos (os pontos 5 e 6 do Flamengo), e Ariele manteve o time da casa competitivo, somando sete pontos. Mesmo assim, o rubro-negro confirmou a vitória e encerrou a partida em três sets.

Flamengo vence Tijuca pela Superliga Feminina 25/26 (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)

Destaques individuais

A levantadora Giovana, do Sesc Flamengo, recebeu o Troféu VivaVôlei como a melhor jogadora da partida. Simone Lee foi uma das maiores pontuadoras do jogo, com 21 pontos, empatando com Ariele do Tijuca. Tainara e Karina se destacaram no time com 17 e 10 pontos respectivamente.

Além da Ariele, pelo tijuca, Paula e Ivna completaram a boa atuação do time, com 14 e 12 pontos, respectivamente.

Próximos compromissos dos times na Superliga Feminina 25/26

O Flamengo volta à quadra na sexta-feira (14), às 18h30 (de Brasília), contra o Brasília Vôlei, em casa. Já o Tijuca Tênis Clube enfrenta o Minas, em Belo Horizonte, na quarta-feira (12), também às 18h30. Ambos os confrontos são válidos pela quinta rodada da Superliga Feminina 2025/2026.