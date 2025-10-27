menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense disputam semifinais do Carioca Feminino

Flamengo ficou com a Taça Guanabara no último fim de semana

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 27/10/2025
18:57
Troféu do Campeonato Carioca Feminino de 2024. (Foto: FERJ/Divulgação)
Troféu do Campeonato Carioca Feminino de 2024. (Foto: FERJ/Divulgação)
O Campeonato Carioca Feminino 2025 entra na fase decisiva com clássicos. Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense avançaram às semifinais e se preparam para duelos que definirão quem chega à grande final.

O Flamengo chega com moral elevada após conquistar a Taça Guanabara e liderar a temporada com 19 pontos em 7 partidas, somando 6 vitórias e 1 empate, com 57 gols marcados e apenas 3 sofridos.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Semifinais do Carioca Feminino: datas e horários

O Rubro-Negro encara o Vasco em jogos decisivos: o primeiro confronto será domingo, 2 de novembro, às 10h, e a partida de volta no sábado, 8 de novembro, às 15h. Com força ofensiva e solidez defensiva, o Flamengo quer manter a hegemonia e avançar à final.

Do outro lado, Botafogo e Fluminense medem forças em clássicos que prometem equilíbrio e intensidade. O primeiro duelo acontece no sábado, 1 de novembro, às 10h, e o segundo no sábado, 8 de novembro, às 15h. O Fluminense, vice-líder da tabela com 16 pontos, chega confiante e pronto para desafiar o Fogão, que soma 14 pontos e também briga pelo lugar na final.

➡️ Com Marta e Debinha, FIFPRO divulga finalistas

Os confrontos serão disputados em dois jogos, com cada equipe buscando a vaga na final estadual.

  • Botafogo x Fluminense – Jogo 1: sábado, 01/11, às 10h
  • Vasco x Flamengo – Jogo 1: domingo, 02/11, às 10h
  • Flamengo x Vasco – Jogo 2: sábado, 08/11, às 15h
  • Fluminense x Botafogo – Jogo 2: sábado, 08/11, às 15h

Campeões estaduais ano a ano

  • 2020 - Botafogo
  • 2021 - Flamengo
  • 2022 - Botafogo
  • 2023 - Flamengo
  • 2024 - Flamengo

Flamengo é o atual campeão do Carioca Feminino (Foto: Paula Reis/Flamengo)
Flamengo é o atual campeão do Carioca Feminino (Foto: Paula Reis/Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

