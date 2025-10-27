Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense disputam semifinais do Carioca Feminino
Flamengo ficou com a Taça Guanabara no último fim de semana
O Campeonato Carioca Feminino 2025 entra na fase decisiva com clássicos. Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense avançaram às semifinais e se preparam para duelos que definirão quem chega à grande final.
O Flamengo chega com moral elevada após conquistar a Taça Guanabara e liderar a temporada com 19 pontos em 7 partidas, somando 6 vitórias e 1 empate, com 57 gols marcados e apenas 3 sofridos.
Semifinais do Carioca Feminino: datas e horários
O Rubro-Negro encara o Vasco em jogos decisivos: o primeiro confronto será domingo, 2 de novembro, às 10h, e a partida de volta no sábado, 8 de novembro, às 15h. Com força ofensiva e solidez defensiva, o Flamengo quer manter a hegemonia e avançar à final.
Do outro lado, Botafogo e Fluminense medem forças em clássicos que prometem equilíbrio e intensidade. O primeiro duelo acontece no sábado, 1 de novembro, às 10h, e o segundo no sábado, 8 de novembro, às 15h. O Fluminense, vice-líder da tabela com 16 pontos, chega confiante e pronto para desafiar o Fogão, que soma 14 pontos e também briga pelo lugar na final.
➡️ Com Marta e Debinha, FIFPRO divulga finalistas
Os confrontos serão disputados em dois jogos, com cada equipe buscando a vaga na final estadual.
- Botafogo x Fluminense – Jogo 1: sábado, 01/11, às 10h
- Vasco x Flamengo – Jogo 1: domingo, 02/11, às 10h
- Flamengo x Vasco – Jogo 2: sábado, 08/11, às 15h
- Fluminense x Botafogo – Jogo 2: sábado, 08/11, às 15h
Campeões estaduais ano a ano
- 2020 - Botafogo
- 2021 - Flamengo
- 2022 - Botafogo
- 2023 - Flamengo
- 2024 - Flamengo
