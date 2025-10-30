Carioca Feminino: como os times chegam às semifinais

O Campeonato Carioca Feminino entra em sua fase decisiva. As semifinais começam neste sábado (1º), com Botafogo x Fluminense, às 10h, e continuam no domingo (2), também às 10h, com Vasco x Flamengo.

continua após a publicidade

Os jogos de volta estão marcados para o sábado seguinte (8), às 15h. Veja como chegam as quatro equipes classificadas.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como chegam os semifinalistas do Carioca Feminino

Flamengo

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo chega às semifinais como o grande favorito ao título. A equipe rubro-negra somou 19 pontos em 7 jogos, com 6 vitórias e 1 empate, marcando 57 gols e sofrendo apenas 3, o melhor ataque e a melhor defesa do torneio. A equipe tem como destaque a meia Mariana Fernandes, de 21 anos, que soma 22 gols na temporada e é a artilheira do Rubro-Negro.

Flamengo e Fluminense duelam pelo Carioca Feminino 2025. (Foto: Mariana Sá/Flamengo)

Fluminense

O Fluminense terminou a fase de classificação na segunda posição, com 16 pontos. Foram 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 40 gols marcados e apenas 4 sofridos. O Tricolor das Laranjeiras aposta na força coletiva e em Lelê, artilheira da temporada com 19 gols.

continua após a publicidade

Fluminense em campo pelo Carioca Feminino 2025. (Foto: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.)

Botafogo

Na terceira colocação, o Botafogo somou 14 pontos, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O time alvinegro marcou 55 gols e sofreu 5, mostrando equilíbrio entre ataque e defesa. A equipe chega às semifinais embalada por uma campanha sólida e com desempenho crescente. O destaque é o bom momento da atacante Fernanda Tipa, referência ofensiva das Gloriosas.

Tipa comemora gol pelo Botafogo no Carioca Feminino. (Foto: Botafogo SAF/Divulgação)

Vasco

Fechando o grupo dos semifinalistas, o Vasco terminou em quarto lugar, com 13 pontos. Foram 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com 37 gols a favor e 10 contra. As cruzmaltinas alternaram bons e maus momentos na primeira fase, mas mostraram poder de reação nas últimas rodadas. O time aposta em um grupo jovem, com Maria Vitória e Lourdes González como goleadoras.

continua após a publicidade