Flamengo e Vasco empatam, e vaga da final do Carioca será definida na Gávea
Clássico terminou empatado em 2 a 2 no estádio Nivaldo Pereira, neste domingo
O clássico entre Flamengo e Vasco, pela ida das semifinais do Carioca Feminino, na manhã deste domingo, terminou empatado em 2 a 2. Desta forma, a vaga para a grande decisão do torneio será definida na Gávea, no próximo sábado (08), às 15h (de Brasília).
Como fez melhor campanha na Taça Guanabara, que culminou com o título, as Meninas da Gávea terão a vantagem do empate para avançar à final da competição. A outra semifinal será definida entre Botafogo e Fluminense.
Como foi o jogo entre Vasco x Flamengo pelo Carioca Feminino?
A partida começou com as Meninas da Gávea chegando duas vezes com perigo nos cinco minutos iniciais. Porém foi o Vasco que abriu o marcador com Carolzinha, que pegou o rebote da goleira rubro-negra e completou para as redes aos oito minutos: 1 a 0.
Ainda na primeira etapa, o Cruz-Maltino seguiu controlando as ações e dificultava a troca de passes do Flamengo. Aos 23 minutos, as Meninas da Gávea chegaram com muito perigo numa cabeçada consciente de Vitória Almeida que foi no travessão. Na sequência, Agustina recebeu dentro da área e bateu de primeira, mas a defesa do Vasco fez o corte providencial para evitar o empate.
Nos minutos finais, o Mengão deixou tudo igual no marcador! Jucinara cobrou escanteio na área, a goleira saiu mal do gol e Núbia só escorou de cabeça para empatar o duelo no Nivaldo Pereira.
Por pouco, as Meninas da Gávea não viraram antes do intervalo. Fernanda ficou com a sobra e soltou a bomba da entrada da área. A bola passou muito perto da trave direita da goleira. O primeiro tempo terminou empatado.
Na segunda etapa, o Vasco voltou com maior domínio da posse de bola, diferentemente de como terminou o primeiro tempo. A equipe rubro-negra, por sua vez, tentava descer ao ataque, mas encontrava dificuldades para entrar na área adversária. Em torno dos 15 minutos, o técnico Celso Silva mexeu em dose tripla no time. Saíram Fernanda, Monalisa e Duda Rodrigues para as entradas de Flávia Mota, Valéria Cantuário e Mariana.
As alterações logo surtiram efeito, e o Flamengo conseguiu a virada aos 24. Glaucia recebeu dentro da área, dominou e bateu forte à meia altura no canto, sem chance para a goleira: 2 a 1. Na reta final, o Vasco empatou novamente o confronto com Isa Matos, que aproveitou o escanteio para cabecear forte no contrapé de Vivi Holzel: 2 a 2. Nos acréscimos, o Fla pressionou para tentar o gol da vitória, mas o empate prevaleceu no clássico.
Ficha técnica
- Vasco 2x2 Flamengo – Campeonato Carioca Feminino | Semifinal Ida
- Local: Estádio Nivaldo Pereira
- Data e horário: 02/11/2025 às 10h
- Arbitragem: Marlon de Souza Castro, Gabrielle da Silva Felizardo e Evelyn Mendes Soares
- Cartões amarelos: Monalisa (FLA), Juh Morais (VAS), Duda Rodrigues (FLA), Lourdes (VAS) e Flávia Mota (FLA)
- Gols: Carolzinha (8’1ºT), Núbia (37’1ºT), Glaucia (24’2ºT) e Isa Matos (39’2ºT).
