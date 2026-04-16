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Seleção sub-20 finaliza passagem pelos Estados Unidos com boa avaliação: 'Amadurecemos'

Brasil disputa Mundial na Polônia

Giselly Correa Barata
Cuiabá (MT)
Dia 16/04/2026
20:01
Vitorinha marcou o gol do Brasil contra os Estados Unidos. (Fabio Souza/CBF)
imagem cameraVitorinha marcou o gol do Brasil contra os Estados Unidos. (Fabio Souza/CBF)
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A Seleção Brasileira feminina sub-20 finalizou sua passagem pelos Estados Unidos nesta semana. O time comandado por Camilla Orlando fez dois amistosos contra as norte-americanas, com uma derrota e um empate.

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Na primeira partida, o Brasil foi superado por 2 a 0 pelas donas da casa no sábado (11), no CPKC Stadium, no Kansas (EUA), em amistoso. Já no segundo encontro entre as equipes, na quarta (15), o jogo terminou em 1 a 1, com Vitorinha balançando as redes para a Amarelinha. A partida foi interrompida antes dos 90 minutos por conta de condições climáticas adversas.

Agora, a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar seleções europeias na Data FIFA de 01 a 09 de junho. A CBF irá confirmar adversários, datas e locais dos confrontos.

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Vitorinha marcou o gol do Brasil contra os Estados Unidos. (Fabio Souza/CBF)
(Fabio Souza/CBF)

Camilla Orlando destaca importância dos amistosos para evolução do Brasil

A treinadora Camilla Orlando valorizou a experiência do Brasil nos amistosos e destacou o aprendizado em enfrentar um grande adversário como os Estados Unidos.

— Em dois, três treinos, não é fácil evoluir e já conseguir aplicar. Mas a gente conseguiu ver essa evolução dentro de campo. A gente vê uma evolução muito grande, um amadurecimento. Não só pelo jogo, mas por toda a convocação — avaliou Camilla.

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Camilla Orlando durante amistoso sub-20 entre Brasil x Estados Unidos. (Foto: Fabio Souza/CBF)
Camilla Orlando durante amistoso sub-20 entre Brasil x Estados Unidos. (Foto: Fabio Souza/CBF)

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