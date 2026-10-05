Seleção Brasileira inicia preparação para dois clássicos contra a Argentina; veja fotos
Brasil chega a Porto Alegre para amistosos da Data Fifa de outubro
A Seleção Brasileira começou a se apresentar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para a Data Fifa de outubro. A equipe comandada por Arthur Elias terá dois compromissos contra a Argentina, nos dias 10 e 13 de outubro.
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O técnico Arthur Elias desembarcou na capital gaúcha na noite de sábado (3), após acompanhar a final do Brasileirão entre São Paulo e Corinthians, no MorumBIS, em que As Soberanas venceram e encerraram a hegemonia das adversárias na competição.
A zagueira Mariza foi a primeira jogadora a chegar, na manhã deste domingo (4). Ao longo do dia, Kaylane, Raissa Bahia, Bia Zaneratto, Tainá Maranhão, Yanne e Marília também se apresentaram.
As atletas que disputaram a decisão do Brasileirão Feminino também chegaram a Porto Alegre neste domingo. Pelo Corinthians, vice-campeão nacional, se apresentaram Duda Sampaio, Thais Ferreira, Jhonson e Jaque. Tayla e Carlinha, campeãs pelo São Paulo, completaram o grupo de jogadoras que participaram da final e já estão com a Seleção. As demais convocadas devem se juntar ao elenco até terça-feira (6).
Brasil encara Argentina duas vezes
O primeiro confronto entre Brasil e Argentina será no próximo sábado (10), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
A delegação permanecerá na capital gaúcha durante a primeira parte da Data Fifa e fará os treinamentos no Sesc Protássio Alves. Na sexta-feira (9), a atividade será realizada no próprio Beira-Rio, palco do primeiro amistoso.
Após a partida, a Seleção seguirá para Recife em voo fretado no domingo (11). O segundo duelo contra as argentinas está marcado para terça-feira (13), às 20h30, na Arena Pernambuco.
Os amistosos fazem parte da preparação da equipe de Arthur Elias para os próximos compromissos da Seleção Brasileira no ciclo internacional.
Programação da Seleção Brasileira
Quarta-feira (7)
Treino e coletiva
Local: Sesc Protássio Alves, Porto Alegre
Horário: 17h30 às 19h30
Quinta-feira (8)
Treino e coletiva
Local: Sesc Protássio Alves, Porto Alegre
Horário: 17h30 às 19h30
Sexta-feira (9)
Treino e coletiva
Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 16h às 17h30
Sábado (10)
Brasil x Argentina
Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 16h30
Domingo (11)
Viagem para Recife
Segunda-feira (12)
Treino e coletiva
Local: Arena Pernambuco, Recife
Horário: 18h às 19h30
Terça-feira (13)
Brasil x Argentina
Local: Arena Pernambuco, Recife
Horário: 20h30
Programação sujeita a alterações.
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