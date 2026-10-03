Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

São Paulo conquista taça no Morumbi e entra para lista de campeões do Brasileirão Feminino

Tricolor conquista o título após empate com o Corinthians

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 19:24
Favorite o Lance! no Google
São Paulo conquisa título do Brasileirão feminino sobre o Corinthians no Morumbi
São Paulo conquista título do Brasileirão feminino sobre o Corinthians no Morumbi (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapres)

Neste sábado (3), o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Corinthians, no MorumBis, e conquistou a principal competição nacional da modalidade na presença de mais de 49 mil torcedores. Bia Menezes marcou para as donas da casa, enquanto Juliete deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.

O Corinthians, apesar de perder o título para o São Paulo na decisão de 2026, continua como o maior campeão da história da competição, com sete taças. O clube alvinegro conquistou o Brasileirão Feminino em 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

continua após a publicidade

A Ferroviária aparece com dois títulos, conquistados em 2014 e 2019. São Paulo, Santos, Flamengo, Rio Preto e Centro Olímpico completam a lista de campeões, com uma conquista cada.

Ranking de maiores campeões do Brasileirão Feminino

PosiçãoClubeTítulos

Corinthians

7

Ferroviária

2

São Paulo

2

Santos

1

Flamengo

1

Rio Preto

1

Centro Olímpico

1

São Paulo é campeão do Brasileirão feminino 2026
São Paulo é campeão do Brasileirão feminino 2026 (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Lista de campeões

  • 2026: São Paulo
  • 2025: Corinthians
  • 2024: Corinthians
  • 2023: Corinthians
  • 2022: Corinthians
  • 2021: Corinthians
  • 2020: Corinthians
  • 2019: Ferroviária
  • 2018: Corinthians
  • 2017: Santos
  • 2016: Flamengo
  • 2015: Rio Preto
  • 2014: Ferroviária
  • 2013: Centro Olímpico

📲 Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Fut Fem

Tudo sobre
Sugerida para você!
Tricolor quebrou um jejum de quase 30 anos (Foto: Divulgação/SãoPaulo/Flickr)

Futebol Feminino

São Paulo quebra jejum e conquista o Brasileirão Feminino contra o Corinthians

Há 1 hora
BRASILEIRO FEMININO 2026, SAO PAULO X CORINTHIANS

Futebol Feminino

São Paulo x Corinthians: veja os gols da final do Brasileirão feminino

Há 2 horas
Por meio das redes sociais, clube anunciou o recorde atingido (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo

São Paulo x Corinthians: final do Brasileirão Feminino atinge marco histórico

Há 3 horas
Tricolor joga somente pelo empate para conquistar o título do Brasileirão Feminino de 2026 (Foto: Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo

São Paulo está escalado para a final do Brasileirão Feminino

Há 4 horas
Jogadoras do São Paulo e Corinthians em ação pelo Brasileirão Feminino

Futebol Feminino

Final do Brasileirão Feminino reúne marcas e mostra força crescente da modalidade

Há 10 horas
São Paulo x Corinthians

Futebol Feminino

São Paulo pode encerrar sequência histórica do Corinthians no Brasileirão Feminino

Há 11 horas
Mais LANCE!
Camilinha SPFC

São Paulo tem retorno para decisão do Brasileirão Feminino

Onde assistir São Paulo x Corinthians

São Paulo x Corinthians: onde assistir à final do Brasileirão Feminino

Montagem com Letycia, à esquerda, com Marta e Kerolin e Igor à direita

A Copa é Delas: novo programa do Lance!TV aborda a Copa do Mundo Feminina de 2027

Camisa do Corinthians

Corinthians perde patrocinador no futebol feminino

Camila entre duas jogadoras do Corinthians disputando a bola

CBF detalha tabela das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Sonia Bermudez durante coletiva de divulgação da lista de convocadas

Espanha tem novidades e ausências em lista antes da Copa do Mundo

Ex-atleta de vôlei de praia, Maria Clara Salgado discursa em pé, em frente ao painel do Prêmio Isabel Salgado

Prêmio Isabel Salgado investirá R$ 975 mil em projetos de nove modalidades

Cristiane, do Flamengo, e Bruna Calderan, do São Paulo (Foto: CBF/Divulgação)

Lula sanciona lei de apoio ao futebol feminino no Brasil

Flamengo é campeão em cima do São Paulo

Flamengo vence o São Paulo e conquista título internacional no Feminino

Isa Guimarães comemorando o gol da virada na final do Brasileirão Feminino

São Paulo vence o Corinthians de virada no jogo de ida da final do Brasileirão Feminino

Corinthians x São Paulo Feminino

Veja gols em Corinthians x São Paulo pela final do Brasileiro Feminino

Camisa do Corinthians para final

Por que o Corinthians terá bet na camisa contra o São Paulo mesmo com proibição?

Taça Brasileirão Feminino

São Paulo desafia domínio do Corinthians no Brasileirão Feminino