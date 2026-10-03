Neste sábado (3), o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Corinthians, no MorumBis, e conquistou a principal competição nacional da modalidade na presença de mais de 49 mil torcedores. Bia Menezes marcou para as donas da casa, enquanto Juliete deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.

O Corinthians, apesar de perder o título para o São Paulo na decisão de 2026, continua como o maior campeão da história da competição, com sete taças. O clube alvinegro conquistou o Brasileirão Feminino em 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

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A Ferroviária aparece com dois títulos, conquistados em 2014 e 2019. São Paulo, Santos, Flamengo, Rio Preto e Centro Olímpico completam a lista de campeões, com uma conquista cada.

Ranking de maiores campeões do Brasileirão Feminino

Posição Clube Títulos 1º Corinthians 7 2º Ferroviária 2 2º São Paulo 2 4º Santos 1 4º Flamengo 1 4º Rio Preto 1 4º Centro Olímpico 1

São Paulo é campeão do Brasileirão feminino 2026 (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Lista de campeões

2026: São Paulo

São Paulo 2025: Corinthians

Corinthians 2024: Corinthians

Corinthians 2023: Corinthians

Corinthians 2022: Corinthians

Corinthians 2021: Corinthians

Corinthians 2020: Corinthians

Corinthians 2019: Ferroviária

Ferroviária 2018: Corinthians

Corinthians 2017: Santos

Santos 2016: Flamengo

Flamengo 2015: Rio Preto

Rio Preto 2014: Ferroviária

Ferroviária 2013: Centro Olímpico

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