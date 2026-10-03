São Paulo conquista taça no Morumbi e entra para lista de campeões do Brasileirão Feminino
Tricolor conquista o título após empate com o Corinthians
Neste sábado (3), o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Corinthians, no MorumBis, e conquistou a principal competição nacional da modalidade na presença de mais de 49 mil torcedores. Bia Menezes marcou para as donas da casa, enquanto Juliete deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.
O Corinthians, apesar de perder o título para o São Paulo na decisão de 2026, continua como o maior campeão da história da competição, com sete taças. O clube alvinegro conquistou o Brasileirão Feminino em 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.
A Ferroviária aparece com dois títulos, conquistados em 2014 e 2019. São Paulo, Santos, Flamengo, Rio Preto e Centro Olímpico completam a lista de campeões, com uma conquista cada.
Ranking de maiores campeões do Brasileirão Feminino
|Posição
|Clube
|Títulos
1º
Corinthians
7
2º
Ferroviária
2
2º
São Paulo
2
4º
Santos
1
4º
Flamengo
1
4º
Rio Preto
1
4º
Centro Olímpico
1
Lista de campeões
- 2026: São Paulo
- 2025: Corinthians
- 2024: Corinthians
- 2023: Corinthians
- 2022: Corinthians
- 2021: Corinthians
- 2020: Corinthians
- 2019: Ferroviária
- 2018: Corinthians
- 2017: Santos
- 2016: Flamengo
- 2015: Rio Preto
- 2014: Ferroviária
- 2013: Centro Olímpico
📲 Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Fut Fem
Futebol Feminino
São Paulo quebra jejum e conquista o Brasileirão Feminino contra o CorinthiansHá 1 hora
Futebol Feminino
São Paulo x Corinthians: veja os gols da final do Brasileirão femininoHá 2 horas
São Paulo
São Paulo x Corinthians: final do Brasileirão Feminino atinge marco históricoHá 3 horas
São Paulo
São Paulo está escalado para a final do Brasileirão FemininoHá 4 horas
Futebol Feminino
Final do Brasileirão Feminino reúne marcas e mostra força crescente da modalidadeHá 10 horas
Futebol Feminino
São Paulo pode encerrar sequência histórica do Corinthians no Brasileirão FemininoHá 11 horas
Mais LANCE!