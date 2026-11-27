Seleção Brasileira divulga numeração para amistosos contra o Japão; veja a lista
Amarelinha enfrenta as japonesas em Hiroshima e Okayama nos últimos compromissos de 2026; Duda Sampaio fica com a camisa 10
A Seleção Brasileira Feminina divulgou nesta sexta-feira (27) a numeração das jogadoras convocadas para os dois amistosos contra o Japão, últimos compromissos da equipe em 2026. Duda Sampaio, meio-campista do Corinthians, vestirá a camisa 10, enquanto Adriana ficará com a 9 e Geyse usará a 17.
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O primeiro confronto será neste domingo (29), às 1h55 (de Brasília), em Hiroshima. O segundo está marcado para 5 de dezembro, às 3h (de Brasília), em Okayama.
Os amistosos fazem parte da preparação comandada por Arthur Elias para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho.
Numeração da Seleção Brasileira Feminina
Confira os números escolhidos pelas 26 jogadoras convocadas:
Goleiras
- 1 – Thaís Lima
- 12 – Natascha
- 24 – Camila
Zagueiras
- 3 – Tarciane
- 4 – Lauren
- 14 – Tayla
- 15 – Thaís Ferreira
- 20 – Mariza
- 23 – Isa Haas
Laterais
- 2 – Aline Gomes
- 6 – Raissa Bahia
Meio-campistas
- 5 – Ary Borges
- 8 – Angelina
- 10 – Duda Sampaio
- 13 – Yaya
- 26 – Kaylane
Atacantes
- 7 – Tainá Maranhão
- 9 – Adriana
- 11 – Priscila
- 16 – Evelin
- 17 – Geyse
- 18 – Gabi Portilho
- 19 – Amanda Gutierres
- 21 – Gio Garbelini
- 22 – Luany
- 25 – Gisele
Histórico e preparação para a Copa do Mundo
Sob o comando de Arthur Elias, o Brasil enfrentou o Japão seis vezes, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Apesar de ser, ao lado dos Estados Unidos, a seleção que o treinador mais enfrentou, esta será a primeira vez que as equipes se encontram em território japonês.
A delegação brasileira está concentrada em Hiroshima e permanecerá na cidade até 3 de dezembro. Antes do primeiro amistoso, a equipe fará seu último treinamento neste sábado (28), às 2h30 (de Brasília), no estádio Edion Peace Wing.
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