A Seleção Brasileira Feminina divulgou nesta sexta-feira (27) a numeração das jogadoras convocadas para os dois amistosos contra o Japão, últimos compromissos da equipe em 2026. Duda Sampaio, meio-campista do Corinthians, vestirá a camisa 10, enquanto Adriana ficará com a 9 e Geyse usará a 17.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O primeiro confronto será neste domingo (29), às 1h55 (de Brasília), em Hiroshima. O segundo está marcado para 5 de dezembro, às 3h (de Brasília), em Okayama.

continua após a publicidade

Os amistosos fazem parte da preparação comandada por Arthur Elias para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho.

Numeração da Seleção Brasileira Feminina

Confira os números escolhidos pelas 26 jogadoras convocadas:

Goleiras

1 – Thaís Lima

12 – Natascha

24 – Camila

Zagueiras

3 – Tarciane

4 – Lauren

14 – Tayla

15 – Thaís Ferreira

20 – Mariza

23 – Isa Haas

Laterais

2 – Aline Gomes

6 – Raissa Bahia

Meio-campistas

5 – Ary Borges

8 – Angelina

10 – Duda Sampaio

13 – Yaya

26 – Kaylane

Atacantes

7 – Tainá Maranhão

9 – Adriana

11 – Priscila

16 – Evelin

17 – Geyse

18 – Gabi Portilho

19 – Amanda Gutierres

21 – Gio Garbelini

22 – Luany

25 – Gisele

Histórico e preparação para a Copa do Mundo

Sob o comando de Arthur Elias, o Brasil enfrentou o Japão seis vezes, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Apesar de ser, ao lado dos Estados Unidos, a seleção que o treinador mais enfrentou, esta será a primeira vez que as equipes se encontram em território japonês.

continua após a publicidade

A delegação brasileira está concentrada em Hiroshima e permanecerá na cidade até 3 de dezembro. Antes do primeiro amistoso, a equipe fará seu último treinamento neste sábado (28), às 2h30 (de Brasília), no estádio Edion Peace Wing.